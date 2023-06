Vincenzo Capuano apre una nuova pizzeria sul mare: pizze gratis per tutti

Vincenzo Capuano, campione del mondo di pizza contemporanea, aggiunge alle sedi di Napoli una nuova pizzeria che aprirà il 28 giugno a Piano di Sorrento e, in occasione dell’inaugurazione, saranno distribuite pizze gratis ai presenti.

Vincenzo Capuano apre una pizzeria a Piano di Sorrento: pizze gratis per l’inaugurazione

“Oggi non sono a Napoli, sono in Costiera Sorrentina, e proprio qui a Piano di Sorrento sbarcherà la mia pizza contemporanea. Sono emozionatissimo nel mostrarvi la mia prima pizzeria contemporanea proprio sul mare, sarà il mio primo locale che potrà essere raggiunto sia via mare che via terra. Manca davvero poco” – è l’annuncio di Capuano nel video diffuso sui suoi canali social ufficiali.

Proprio alle 19:30 del 28 giugno l’immancabile insegna dello spicchio di pizza, che compare nelle pizzerie di Capuano di tutto il mondo, sarà illuminata in presenza dei primi clienti che, per l’occasione, potranno degustare pizze gratis preparate al momento.

“Abbiamo tavoli super romantici per mangiare vista mare e vista Napoli ed un forno azzurro dedicato al mare. Ragazzi, ho fatto pizze in tutto il mondo ma mai avrei pensato di aprire una mia pizzeria proprio a Sorrento. Allora è proprio vero che i sogni si possono avverare” – ha dichiarato il pizzaiolo.

Conclude poi il video preparando una Margherita contemporanea, di altissima qualità, con il basilico rigorosamente di Napoli. L’ha definita “un inno alla sua città” che si può intravedere proprio dalla terrazza della sua nuova pizzeria, con vista mozzafiato su un angolo di paradiso partenopeo.

Un altro grande traguardo per il pizzaiolo che ha appena concluso con successo il Pizza Village, uno degli eventi più importanti in assoluto, dedicato alla celebre pietanza partenopea. Insieme a lui, altri grandi maestri di pizza partenopei e non solo che hanno deliziato i migliaia di visitatori giunti per degustare la vera pizza napoletana, in un’atmosfera di festa.