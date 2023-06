Lisa Cairns, una turista inglese, è scomparsa da Napoli da 2 giorni facendo perdere completamente le sue tracce: a lanciare il disperato appello sui social è stata la mamma, Flo Jenkins, diffondendo una foto della figlia nella speranza che qualcuno possa avvistarla.

Lisa Cairns, turista inglese scomparsa da Napoli: l’appello della mamma

“Questa è mia figlia Lisa. Ha i capelli corti pantaloni verdi e top azzurro. Manca dalle 8 del 27 giugno. Se qualcuno la vede in giro per Napoli informi la Polizia che la sta cercando“ – è il primo messaggio scritto sui social dalla madre di Lisa.

Poco dopo, la donna ha pubblicato un’altra disperata richiesta di aiuto: “Lisa non si fa vedere da quando ha lasciato l’appartamento alle 8 di mattina. Non ha niente con sé, con questo caldo, e soffre anche di schizofrenia quindi non so come farà. Spero solo che la Polizia o chiunque la veda possa aiutare”.

“Abbiamo controllato casa, piazza Eritrea. Non so se salirebbe su una metro, se sia facile senza biglietto. Starà male senza medicine, per favore cercate se siete per Napoli. Ha i capelli castani corti, pantaloni verdi, top e scarpe blu” – ha concluso.

Lisa, dunque, potrebbe essere in pericolo, da sola in una città che non conosce, senza soldi né altro per alimentarsi, sprovvista dei farmaci che assume abitualmente. I familiari hanno già sporto denuncia presso la locale stazione di Polizia che ha avviato le ricerche su tutto il territorio.

Intanto i familiari di Lisa sono alla ricerca di un altro alloggio: “C’è qualcuno in zona Mergellina che affitta una stanza economica per me e mio marito? Non so quanto staremo a Napoli, sicuramente finché non troveremo mia figlia. La casa dove abbiamo soggiornato ha un ospite in arrivo quindi dovremo partire e andare da qualche altra parte. Ci trasferiremo in un’altra parte della città se serve, devo continuare a cercarla finché non la troveremo”.