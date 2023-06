Napoli, incidente sul lungomare. Emanuele muore dopo 2 giorni di agonia: aveva 30 anni

Un altro tragico incidente sul lungomare di Napoli ha causato il decesso di un giovane ragazzo, quello di Emanuele Amabile, morto a 30 anni a seguito delle gravi lesioni riportate nello schianto in moto in via Caracciolo.

La dinamica dell’incidente non è stata ancora accertata. Ciò che è certo è che Emanuele, originario della zona del Pallonetto di Santa Lucia, si trovava a bordo della sua moto quando è rimasto coinvolto nell’impatto mortale. Di qui la corsa al vicino ospedale dove, dopo due giorni di agonia, il 30enne si è spento.

Le sue condizioni sarebbero apparse gravi fin da subito e nonostante i tentativi del personale medico di salvarlo, purtroppo, non c’è stato più nulla da fare. Si tratta dell’ennesimo incidente dal finale drammatico che si verifica in zona: non a caso l’amministrazione comunale aveva fatto installare degli attraversamenti pedonali rialzati per limitare la velocità dei veicoli.

In tanti sui social hanno espresso il loro dolore per la perdita di Emanuele. I messaggi d’addio hanno preso il posto degli appelli di preghiera e di speranza lanciati fino a pochi giorni fa dalle bacheche di amici e conoscenti.

“Non ci credo ancora che sei volato via fratello, non ti dimenticherò mai” – scrive un amico. In un altra dedica si legge: “Non capisco nulla più per tutto ciò che sta succedendo. Ce la facevamo sempre insieme, tutte le sere. Eri un ragazzo d’oro, bravo e soprattutto un grande lavoratore. Sempre a ridere e scherzare. Mi dispiace tantissimo, non ci credo ancora. Riposa in pace Manu”.

“Emanuele, era poco tempo che ci conoscevamo. Eri un ragazzo pieno di vita, un gran bravo ragazzo, onesto e lavoratore. Vola più su che puoi. Riposa in pace” – è l’addio di un altro amico della vittima.