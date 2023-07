Spettacolo nel cielo, arriva la Superluna del Cervo: è la prima dell’anno. Come vederla

La sera del 3 luglio 2023, alzando gli occhi al cielo, sarà possibile ammirare la Luna Piena del Cervo nonché prima Superluna dell’anno, pronta a regalare un vero e proprio spettacolo per gli occhi di chi riuscirà a scorgerla: l’Unione Astrofili Italiani ha fornito alcune indicazioni su come e quando vederla in maniera ottimale.

Il 3 luglio c’è la Luna Piena del Cervo, la prima Superluna del 2023: quando e come vederla

Il primo plenilunio di questa estate sarà visibile dalle ore 21:30 di questa sera, mostrandosi al massimo della sua luminosità per tutta la notte. Basterà, dunque, alzare gli occhi al cielo, preferibilmente stando lontani da forme di luce artificiale, e godersi lo spettacolo.

L’evento astronomico sarà trasmesso in diretta anche su EduINAF, il canale di didattica e divulgazione dell’Istituto Nazionale di Astrofisica che ne diffonderà le immagini attraverso Facebook e Youtube. Durante la diretta web, i telescopi saranno puntati sulla Luna consentendo al pubblico di ammirare i dettagli della superficie lunare e scoprire tutti i segreti del nostro affascinante satellite naturale.

Il tutto illustrato dalla voce degli esperti: gli astronomi dell’Istituto Nazionale di Astrofisica si connetteranno in collegamento da Cagliari, Palermo e Loiano per commentare il fenomeno in tempo reale. Si ricorda che il termine Superluna (scientificamente non ufficiale) è usato per indicare il plenilunio che si verifica con la Luna prossima al perigeo, cioè alla minima distanza dalla Terra e, quindi, con dimensioni apparenti più grandi.

Si tratta, dunque, di una Luna che dovrebbe apparire più bianca e luminosa del solito. Ma perché si chiama Luna Piena del Cervo? Viene comunemente denominata con il nome dell’animale dai nativi americani perché di solito è durante questo periodo che spuntano le corna sulla fronte dei cervi adulti. Veniva chiamata anche Luna dei Temporali per le frequenti precipitazioni che colpivano il Paese in quel determinato periodo. Già negli anni scorsi la Superluna del Cervo ha fatto il suo ingresso nei cieli regalando spettacolari avvistamenti in tutta Italia.