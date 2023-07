FOTO/ Circolate sul web in anteprima le nuove maglie del Napoli: ci sono due grosse novità

A pochi giorni dalla presentazione ufficiale delle nuove maglie del Calcio Napoli per la stagione 2023/2024, spuntano in rete le foto che anticipano la loro uscita effettiva. Se dovessero essere confermate quelle circolate sui social nelle ultime ore, le divise degli azzurri presenterebbero due grandi novità: la prima, già nota, è la presenza del main sponsor MSC Crociere al posto di Lete, la seconda rappresenterebbe una novità ancora sconosciuta ai tifosi azzurri: lo sponsor Amazon, presente sul braccio sinistro, sarebbe stato infatti sostituito dal competitor Ebay, che avrebbe dunque soffiato l’ambito posto sulla maglia dei campioni d’Italia agli acerrimi rivali.

Nuove maglie Napoli, sul web circolano le prime immagini in anteprima

Un dettaglio che non sarà sfuggito ai tanti sostenitori che stanno facendo rimbalzare freneticamente le foto delle tre maglie: quella azzurra, la bianca e la terza tenuta, verosimilmente utilizzata nelle competizioni europee, che sembra essere blu scura. Oltre agli inserti tricolore sul colletto della prima, storica divisa, colpisce lo sfondo della seconda: un’immagine schiarita del golfo di Napoli con annesso panorama.

Non resta dunque che aspettare lunedì prossimo, 10 luglio 2023, per scoprire se le indiscrezioni saranno confermate. Il Napoli presenterà infatti ufficialmente la nuova divisa da gioco in una conferenza stampa organizzata per le ore 14 a bordo della Europe World, maestosa imbarcazione da crociera del nuovo main sponsor MSC.

Il club ha congedato l’azienda Acqua Lete con una serie di messaggi emozionanti, sottolineando come l’acqua che sgorga dal Matese abbia portato una gran fortuna nei quindici anni di partnership agli azzurri, accompagnandoli nella straordinaria cavalcata culminata con la vittoria del 4 maggio 2023, quando gli uomini allenati da Luciano Spalletti sono riusciti a rompere l’egemonia settentrionale, riportando all’ombra del Vesuvio lo Scudetto 33 anni dopo l’ultimo conquistato da Diego Armando Maradona e compagni. Un connubio che ha visto il club di De Laurentiis conquistare anche tre Coppe Italia ed una Supercoppa Italiana.