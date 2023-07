Sesso orale nella funicolare di Capri: due uomini e una donna ripresi dalla videosorveglianza

Due uomini e una donna mentre fanno sesso orale nella funicolare di Capri: stanno facendo il giro della rete i fotogrammi delle riprese dalle videocamere di sorveglianza, diffusi dal profilo social del deputato di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli.

Sesso orale a Capri, atti osceni ripresi dalla videosorveglianza della funicolare

“Ciao Francesco, nella funicolare di Capri due uomini e una donna sono stati colti in atteggiamenti osceni davanti a tutti. Ci sarebbe anche un video delle telecamere a circuito chiuso. Non è questo il turismo che vogliamo“. E’ questo il testo che accompagna la segnalazione fatta al deputato Borrelli nella quale si mostrano alcuni screen delle videocamere di sorveglianza poste nelle cabine della funicolare di Capri.

Un momento di “passione incontrollata” davanti al panorama di una delle isole più frequentate del golfo di Napoli. Certamente la più chic e selezionata. Così la singolare esperienza è stata immortalata dagli occhi del grande fratello elettronico, posto a garanzia della sicurezza dei viaggiatori. Che stavolta è stato testimone della fellatio ad alta quota, finita poi nel calderone dei social nel giro di una mattinata.

In rete si scatena l’ironia sull’accaduto: “Hanno fatto una cosa a volo a volo”

La funicolare di Capri collega Marina Grande con la storica “piazzetta”. Una storia che ha inizio nel 1892. Prima di allora, l’unica soluzione per raggiungere Piazza Umberto I dal porto era andare a dorso di mulo. In quell’anno nacque un comitato promotore per la realizzazione di un impianto che collegasse le due aree. La funicolare entrò in funzione nel 1905.

Chissà se i morigerati promotori dell’inizio secolo scorso avrebbero mai immaginato di leggere una notizia del genere: un’azione che in molti, Borrelli in primis, hanno provveduto a stigmatizzare. Ma che ha suscitato reazioni prevedibilmente ilari da parte dei follower: “Hanno fatto una cosa a volo a volo”, “L’effetto di Capri sulla gente”, “Il caldo fa brutti scherzi”. Fino a scomodare John Lennon e la sua citazione: “Viviamo in un mondo in cui ci nascondiamo per fare l’amore, mentre la violenza e l’odio si diffondono alla luce del sole”, quasi a giustificare l’atto osceno. Probabilmente l’autore dei Beatles, quando pronunciò queste parole, non immaginava esattamente la scena che si sono trovati davanti gli addetti alla sorveglianza dell’impianto di risalita caprese.