Bonus fino a 400 euro al mese, sport gratis per bimbi e ragazzi: come fare domanda

Bonus sport – Anche per l’anno sportivo 2023-2024, la Regione Campania ha stanziato 2 milioni e 500 mila euro in voucher destinati alle famiglie che possono ottenere fino a 400 euro al mese per consentire ai propri figli, bambini e ragazzi dai 6 ai 15 anni, di praticare le attività sportive che preferiscono: di seguito la guida su chi ha diritto all’incentivo e come può fare domanda per ottenerlo.

Bonus sport in Campania, voucher fino a 400 euro: per chi e come fare domanda

La misura è riservata ai minori residenti nella Regione Campania di età compresa tra i 6 e i 15 anni, le cui famiglie rientrano nelle fasce di reddito medio-basse: ISEE fino a 17 mila euro per i nuclei fino a 3 figli: ISEE fino a 28 mila euro per i nuclei composti da 4 figli o più.

I beneficiari riceveranno un Voucher Sportivo, dell’importo massimo di 400 euro a minore, da spendere per praticare attività sportive gratuite in palestre e strutture abilitate. L’istanza si può presentare esclusivamente online, attraverso il sito dedicato, una per ogni minore del nucleo familiare.

Prima di accedere al servizio ed inoltrare la domanda, bisogna innanzitutto scaricare l’allegato Modello di pre-iscrizione del minore ai corsi. Il modulo deve essere compilato, timbrato e firmato dal rappresentante legale della ASD/SSD prescelta. Anche l’elenco delle associazioni che hanno aderito al progetto è disponibile sul sito.

Per presentare l’istanza, oltre all’allegato sopra descritto, bisogna tenere a portata di mano: SPID o CIE; modello ISEE in corso di validità; documento di riconoscimento e Codice Fiscale del richiedente (genitore o tutore del minore); documento di riconoscimento e Codice Fiscale del minore beneficiario; se il richiedente è un tutore, il Decreto di nomina del Tribunale; per i minori disabili, il certificato di invalidità.

L’avvenuta ricezione sarà confermata tramite posta elettronica all’indirizzo e-mail inserito durante la procedura, nonché sull’app IO dove sarà possibile monitorare l’esito della richiesta.