METEO/ Arriva la rinfrescata ma durerà poco: nuova fiammata africana al Sud

Dopo il grande caldo delle ultime settimane, l’aria sembra essersi già rinfrescata a Napoli e in Campania ma, stando alle previsioni meteo, si tratterà soltanto di una tregua momentanea prima dell’arrivo di una nuova fiammata africana.

Dopo il caldo arriva la rinfrescata: le previsioni meteo a Napoli e in Campania

Da oggi, 26 luglio, l’intero paese sarà investito da forti venti di Maestrale che spazzeranno la calura africana. La Protezione Civile della Regione Campania, nel pomeriggio di ieri, ha diramato un avviso di allerta meteo, valido fino alle 20:00 di questa sera, proprio per avvertire la popolazione sui rischi connessi al forte vento e al mare agitato.

Uno scenario di instabilità che si tradurrà, nelle prossime ore, in un sensibile calo delle temperature, dando inizio al classico fenomeno dell’Estate Mediterranea, con caldo sopportabile e giornate gradevoli almeno fino a venerdì, 28 luglio.

Stando agli ultimi aggiornamenti de Il Meteo, tuttavia, il weekend del 29 e 30 luglio sarà abbastanza movimentato, con una nuova impennata delle temperature su tutto il Centro-Sud e le due isole maggiori italiane. Si prevede, dunque, una nuova mini fiammata con picchi oltre i 34/35 gradi.

Subito dopo assisteremo ad un ulteriore rinforzo dell’alta pressione africana con temperature più calde e ancora tanto sole. Potrebbero, dunque, tornare le ondate di caldo asfissiante che, dall’inizio dell’estate, hanno provocato non pochi disagi alla cittadinanza.

Diverse sono le persone che, per colpi di calore o malesseri legati alle temperature record, continuano a recarsi negli ospedali cittadini. Basti pensare al sovraffollamento del pronto soccorso del Cardarelli dove in media entra un paziente ogni 6 minuti.

Non da meno i decessi legati al clima africano. E’ di ieri la notizia della morte di uno stimato professore universitario, originario di Castellammare, che si è sentito male mentre era in spiaggia in Sardegna, perdendo la vita poco dopo, davanti agli occhi dei bagnanti.