ULTIM’ORA. Terremoto in Campania: scossa di magnitudo 3.6

Scossa di terremoto in Campania – Oggi, 26 luglio, una scossa di magnitudo 3.6 della scala Richter è stata avvertita a 3 km a Sud dal comune di Laviano, in provincia di Salerno. Al momento non si segnalano danni a cose o persone ma pare che il sisma sia stato avvertito in maniera intensa anche nelle aree limitrofe.

Trema la Campania, scossa di terremoto a Laviano avvertita a Salerno oggi

L’evento è stato registrato dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle ore 10:20 di questa mattina. La scossa, con epicentro vicino Laviano, tra Lucania ed Irpinia, è avvenuta ad una profondità di 15 chilometri.

Stando a quanto si apprende, è stata avvertita in una vasta area che comprende il centro di Salerno e altri Comuni del territorio. Anche in più punti dell’Avellinese, in molti si sarebbero accorti del sisma a causa del movimento tellurico.

Nella scala Richter un terremoto di magnitudo 3.6 è classificato come leggero, generalmente viene avvertito dalla popolazione ma non causa grossi danni. Una scossa di tale intensità di solito viene percepita in maniera diffusa, causando grande spavento. Possibili crepe sarebbero limitate ai soli edifici già fragili.

Nella serata di ieri sono state segnalate anche alcune lievi scosse con epicentro ai Campi Flegrei, in provincia di Napoli. Movimenti del tutto normali che rientrano nel fenomeno tipico del bradisismo della zona. La prima, di magnitudo 1.5, è stata segnalata alle 20:03 mentre la seconda, di magnitudo 1.2, alle 22:32.