Osimhen vola a Parigi tra un ritiro e l’altro: il club teme incontri segreti con il PSG

Il bomber del Calcio Napoli Victor Osimhen è volato a Parigi. Nei due giorni liberi tra un ritiro e l’altro concessi da Rudi Garcia, l’attaccante nigeriano ha scelto di andare in Francia per trascorrere qualche momento di relax. Secondo indiscrezioni, pare che il numero 9 sia partito da solo, senza la compagnia di familiari o procuratore. Un viaggio di puro svago, ma non è da escludere che Osimhen possa incontrare in segreto qualche emissario del Paris Saint Germain.

Victor Osimhen vola a Parigi: due giorni di relax per il bomber. Il Paris Saint Germain vuole incontrarlo

Il club transalpino ha infatti individuato nel centravanti della Società Sportiva Calcio Napoli, l’eventuale erede di Kylian Mbappe nel caso in cui il talento francese dovesse accettare una delle due offerte ricevute da Al-Hilal e Real Madrid. Di certo quella araba è la più allettante: oltre 400 milioni di euro di ingaggio, più di un milione di euro al giorno. Una cifra incredibile, completamente fuori mercato, che sta facendo tentennare anche un ragazzo giovane ed ambizioso come Mbappe.

L’obiettivo dichiarato del numero 7 del PSG rimane però sempre la camiseta blanca del Real, un sogno dichiarato che gli consentirebbe di proseguire nell’obiettivo di diventare uno dei calciatori più vincenti della storia del calcio, e di raggiungere la tanto ambita Champions League.

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha dichiarato che per meno di 200 milioni di euro non si siederà neanche al tavolo con i dirigenti del Paris Saint Germain: questo è il valore attuale di Victor Osimhen per il patron azzurro, venderlo ad una cifra inferiore non converrebbe. Nei giorni scorsi, durante il ritiro di Dimaro Folgarida, il procuratore del calciatore Roberto Calenda ha incontrato più volte il patron di Filmauro per trovare un accordo sul rinnovo contrattuale del capocannoniere della passata serie A. Le parti sembrano essere arrivate ad un accordo sullo stipendio del calciatore: passerà da 4,5 milioni di euro a 7 milioni di euro netti a stagione.