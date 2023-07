Festa al Castello, donna Imma e Matteo sono diventati nonni: è nato il primo nipote

Festa al ristorante La Sonrisa, meglio conosciuta come il Castello delle Cerimonie, per la nascita del piccolo Matteo nonché primo nipote di Imma Polese e Matteo Giordano. A darne annuncio è stata proprio la coppia di nonni.

La Sonrisa, festa al Castello delle Cerimonie: è nato il nipote di Imma e Matteo

“Abbiamo una notizia da annunciarvi. Siamo diventati nonni. E’ nato Matteo, il figlio di nostro figlio Pasquale e sua moglie Anna. E’ una emozione grandissima e non vedevamo l’ora di condividerla con voi. In questo momento abbiamo il cuore che ci scoppia di gioia” – è l’annuncio lanciato da donna Imma e Matteo sui social.

Proprio pochi mesi, la Polese aveva diffuso diversi scatti del matrimonio del primogenito Pasquale, descrivendo la sua grande emozione. Proprio lui, pochi giorni fa, li ha resi nonni di un maschietto. Gioia moltiplicata per i patron de La Sonrisa per l’arrivo del primo nipotino che, come da tradizione, porta il nome del nonno.

I neo-nonni hanno comunicato ai loro followers la lieta notizia postando alcune foto che li mostrano più innamorati e felici che mai, con una grande coccarda azzurra tra le mani, quella esposta in bella mostra fuori la porta di casa.

Con alle spalle un quadro della sua cara madre defunta, donna Imma immortala anche una scatola colma di bomboniere da regalare agli ospiti che daranno il benvenuto al piccolo Matteo. Dopo un grande matrimonio, festeggiato in “stile Castello”, la festa più bella è stata sicuramente quella che ha visto la famiglia accogliere tra le braccia il nascituro.

Eventi lieti e indimenticabili giunti quasi come un arcobaleno dopo la tempesta scatenata dall’arrivo del covid-19. Proprio durante la pandemia, a seguito di un focolaio scoppiato all’interno della struttura, Rita Greco, vedova di Antonio Polese e mamma di Imma, risultata positiva al virus, aveva perso la vita.