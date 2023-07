Sta facendo il giro del web il video della violenta rissa che si è consumata a Torre del Greco: una donna sarebbe stata aggredita e picchiata in strada perché ritenuta amante di un uomo sposato. Sul caso è intervenuto il deputato Francesco Emilio Borrelli che ha diffuso il filmato sui social.

Donna picchiata a Torre del Greco: ritenuta amante di un uomo sposato

Dalle immagini si vede un branco accanito contro tre donne, tra urla, spintoni, schiaffi e pugni. Le vittime sono visibilmente accerchiate dai violenti che continuano a sferrarle calci e strattonarle tenendone i capelli tra le mani. Un vero e proprio raid punitivo fatto di pestaggi, minacce e insulti, ripreso dai residenti attraverso gli smartphone.

Stando alla prima ricostruzione, fornita da Metropolis, l’obiettivo principale degli aggressori sarebbe stata una donna, di 43 anni, la prima ad essere pestata nel bel mezzo della strada. Anche le sue figlie, che si trovavano insieme a lei, sono rimaste coinvolte nella rissa.

Il tutto per una “punizione” da impartire alla 43enne, “colpevole”, a detta della banda, di aver intrapreso una relazione proibita: per loro, la donna avrebbe intrattenuto una relazione sentimentale con un uomo sposato. Di qui la furia del gruppo, proveniente dalla vicina Ercolano.

Alcuni testimoni, presenti sul posto, hanno diffuso le immagini in rete, divenute in poco tempo virale sul web e sui social. Acquisiti i filmati, saranno le forze dell’ordine a far luce sulle dinamiche della vicenda, risalendo così ai responsabili del pestaggio e valutando gli opportuni provvedimento.

“Abbiamo chiesto alle forze dell’ordine di indagare e capire bene cosa sia accaduto in modo da poter individuare tutti i soggetti coinvolti in questa violenza. Le spedizioni punitive commissionate a un branco di delinquenti sono inaccettabili, non siamo nel Far West. Urge una inversione a U” – è il commento del deputato Borrelli.