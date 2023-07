Antonio Ramondo, assessore all’ambiente del comune di Torre del Greco, ci ha rilasciato un’intervista esclusiva sulle nuove regole per il conferimento dei rifiuti, in vigore da lunedì 31 luglio 2023.

L’assessore Ramondo apre la nuova era dei rifiuti a Torre del Greco

Nell’intervista in diretta rilasciata ai microfoni di VesuvioLive, l’assessore all’ambiente Antonio Ramondo ha anticipato quali saranno le nuove regole in materia di deposito rifiuti per il comune di Torre del Greco. Le nuove regole saranno in vigore già dalla prossima settimana, approfittando del periodo estivo per un una fase di “rodaggio”, per poi attivare a settembre una fase di informazione e sensibilizzazione capillare in tutta la città, con il supporto di associazioni, volontari ed una campagna di comunicazione nelle scuole.

Una “correzione di rotta” più che un’inversione, necessaria per intervenire con la massima urgenza su uno dei temi maggiormente sentiti dai torresi, nervo scoperto degli umori cittadini. Da qui la scelta di alcune modifiche immediate al servizio di raccolta, in attesa di più radicali cambiamenti nel futuro prossimo, appena la macchina comunale sarà messa in condizioni di operare riparando le attuali criticità legate alla carenza di personale.

Cambia il calendario per il deposito dei rifiuti

Le novità più importanti riguardano le modifiche al calendario di deposito dei rifiuti urbani: non più accoppiare due materiali differenti per ciascun giorno della settimana ma soltanto una tipologia di rifiuto per ogni giorno: si cerca così di frenare la possibilità che le buste vengano mischiate, rendendo vani gli sforzi della cittadinanza che si impegna a separare l’immondizia seguendo i dettami della raccolta differenziata.

Novità “nella continuità” per quanto riguarda gli ingombranti: il servizio di ritiro a domicilio su prenotazione della Velia Ambiente, la ditta incaricata della raccolta rifiuti a Torre del Greco, è ormai a regime grazie all’attivazione di nuovi punti di deposito sul territorio cittadino. Pertanto l’invito è quello di utilizzare il servizio evitando in ogni modo di depositare a bordo strada mobili, materassi ed altri scarti: anzi, l’invito dell’assessore, che fa eco al sindaco Luigi Mennella, è quello di denunciare alle autorità o alla stampa, anche anonimamente, qualsiasi attività illecita che finisce poi per rendere vani gli sforzi della parte onesta e diligente della città.

Modifiche al servizio anche per gli operatori commerciali, in particolare per chi opera nel settore alimentare (ristorazione e vendita al dettaglio): è previsto un doppio passaggio per il ritiro dell’umido in modo da evitare che la spazzatura resti in strada troppo tempo, soprattutto con le alte temperature estive. Ma sono in cantiere altri correttivi, frutto di un incontro avvenuto proprio con gli operatori del settore della ristorazione: ad esempio, si sta lavorando per destinare ai più virtuosi nella gestione della raccolta differenziata una parte dei contributi ambientali che i consorzi di riciclo danno ai comuni in cambio dei materiali differenziati. Un modo per ricompensare l’impegno di una categoria che produce la percentuale maggiore di spazzatura.

L’assessore Ramondo sul nuovo calendario di conferimento rifiuti: “Scuse per nessuno”

Da lunedì prossimo parte dunque a Torre del Greco il nuovo programma di conferimento di rifiuti. L’assessore Antonio Ramondo ha corretto quello attuale prevedendo che ogni giorno debba essere conferita una sola tipologia: “In questo modo nessuno avrà scuse, né i cittadini né l’azienda incaricata”. Il calendario verrà pubblicato sul sito del Comune di Torre, ma non solo: sarà dato ampio spazio alla sua diffusione, in particolar modo attraverso un’auto che girerà per le strade e con il megafono informerà la cittadinanza. Poiché si tratta di un periodo di rodaggio, e vista l’urgenza del provvedimento che entrerà in vigore tra poche ore, all’inizio vi sarà una certa tolleranza per quanto riguarda le sanzioni.