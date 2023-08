La ‘regina dei draghi’ Emilia Clarke innamorata di Capri: “Avrai sempre il mio cuore”

La regina dei draghi Daenerys Targaryen nella serie televisiva “Il Trono di Spade“, al secolo Emilia Clarke, ha deciso di dedicare parole di ringraziamento e ammirazione verso l’Italia ed in particolare nei confronti dell’isola di Capri e della costiera amalfitana, luoghi che l’hanno ospitata durante le vacanze estive di quest’anno.

L’attrice Emilia Clarke, protagonista della serie “Il Trono di Spade”, innamorata di Capri e della costiera amalfitana

L’attrice ha commentato attraverso il suo profilo ufficiale Instagram il suo periodo di relax in maniera entusiasmante: “MAMMA MIA! ITALIA!! Avrai sempre il mio cuore, la mia estate, e le mie gambe dia mare.. Prendi le persone che ami, mettile su una barca e poi in piscina, aggiungi cibo italiano e una bottiglia di prosecco di troppo e ciao presto! Ottieni il massimo del relax. Per gli effetti completi ripetere una volta all’anno”.

Il tutto accompagnato da alcune foto che la ritraggono nei momenti più suggestivi delle sue vacanze al Sud. Le isole del golfo di Napoli si confermano anche quest’estate la meta preferita per tanti personaggi famosi: solo qualche giorno fa, sempre a Capri, erano stati avvistati addirittura Michael Jordan e Magic Johnson, le due stelle della pallacanestro americana.

Chi è Emilia Clarke, la ‘Daenerys Targaryen’ del Trono di Spade

Emilia Clarke è nata a Londra il 26 ottobre 1986. Cresciuta nella contea del Berks, a ovest della capitale inglesse, fin da piccola si è interessata alla recitazione, grazie anche all’influenza del padre. Dopo aver recitato in numerosi spettacoli al Drama Centre, nel 2009 Clarke debutta sullo schermo con un ruolo da guest star in un episodio della serie britannica Doctors. Appare anche nel film tv Triassic Attack: Il ritorno dei dinosauri prima di firmare nel 2011 per il ruolo che le cambia la vita: Daenerys Targaryen nel drama fantasy di HBO Il Trono di Spade (Game of Thrones). Nei panni di uno dei personaggi più amati dal pubblico della serie e dai lettori dei romanzi di George R. R. Martin che la ispirano, Clarke riceve la nomination a prestigiosi premi quali l’Emmy e lo Screen Actors Guild Award. Affianca inoltre un Jude Law in sovrappeso in Dom Hemingway. Alan Taylor la dirige nei panni della nuova Sarah Connor in Terminator Genisys, accanto al leggendario Arnold Schwarzenegger. A Broadway, nel 2013 è nel cast del musical tratto da Colazione da Tiffany.