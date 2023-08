I lavori della Gori che stanno congestionando il traffico di Torre del Greco nei primi giorni di agosto hanno causato numerose interruzioni del servizio a macchia di leopardo, ma l’azienda che gestisce il servizio idrico spiega i benefici di questi interventi.

Lavori della Gori a Torre del Greco per il macro-progetto “Azioni per l’Acqua”

Ridurre le perdite, risanare la rete idrica, potenziare il servizio offerto e contribuire alla tutela di una risorsa essenziale per la vita. Sono questi gli obiettivi del macro-progetto Azioni per l’Acqua che in questi giorni sta interessando anche il comune di Torre del Greco. Si tratta di un piano di interventi per il miglioramento del servizio offerto e per la tutela e la conservazione della risorsa idrica. Un’attenzione a preservare un bene sempre più prezioso e fare in modo che possa essere fruito senza sprechi o interruzioni che però comporta la manutenzione e l’ammodernamento della rete che porta l’acqua per centinaia di chilometri fin nelle nostre case.

Riduzione delle perdite e miglioramento del servizio

“I lavori consistono in 97 interventi puntuali in vari punti della città, di cui 47 già realizzati. Nella notte tra il 2 e il 3 agosto Gori è intervenuta su 7 cantieri simultaneamente per l’installazione di nuovi organi di regolazione di pressione e portata e di moderni misuratori per il controllo dei flussi idrici, tutti digitali e collegati al telecontrollo. Il programma prevede, inoltre, la sostituzione di circa 3 chilometri di condotta particolarmente vetusti e soggetti a guasto” sono i dettagli forniti da Gori in merito ai lavori in corso nel comune di Torre del Greco.

“L’intera rete comunale passerà da 30 a 38 distretti idrici: tale procedura consentirà di suddividere la rete idrica cittadina in porzioni più piccole, riducendo la durata e il numero dei guasti e limitando, in caso di guasti improvvisi, i conseguenti disagi ad un numero minore di utenti” si legge nel comunicato stampa.

Interventi estivi e notturni con uffici e scuole chiuse

Per la realizzazione di tali interventi è necessario, ovviamente, sospendere il servizio idrico. “Gori interviene nelle fasce orarie pomeridiane e notturne su più cantieri contemporaneamente; ciò consente di concentrare le attività e ridurre al minimo la durata e il numero delle interruzioni del servizio” – spiega la società – “I lavori si stanno effettuando durante il mese di agosto approfittando del periodo feriale e soprattutto della chiusura delle scuole, ciò sempre al fine di ridurre i disagi”.

Le opere, una volta ultimate, consentiranno di recuperare 8 milioni di litri di acqua al giorno, pari a 3 piscine olimpioniche e al consumo giornaliero di circa 50.000 persone, secondo le stime di Gori: “Questa mole di interventi comporta un notevole sforzo operativo, purtroppo non scevro da imprevisti legati alle particolarità del territorio e alla vulnerabilità delle infrastrutture. Ci scusiamo per i disagi arrecati e assicuriamo il massimo impegno nel completamento degli importanti interventi e nel raggiungimento dei risultati attesi”.

Si ricorda che tutte le informazioni sulle sospensioni del servizio idrico sono disponibili alla pagina “Avvisi all’utenza” presente sul sito goriacqua.com.