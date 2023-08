Piotr Zielinski sta per lasciare il Calcio Napoli. Ebbene si, alla fine la storia romantica del polacco pronto a rifiutare qualsiasi tipo di offerta pur di continuare ad indossare la maglia azzurra si è scontrata con la realtà delle cose, e soprattutto con i petroldollari arabi ai quali il centrocampista non è riuscito a dire di no.

Piotr Zielinski vicinissimo all’Al Ahli, lo stipendio faraonico offerto dal club saudita

L’Al Ahli nelle ultime ore ha affondato il colpo decisivo, offrendo addirittura un milione di euro al mese al calciatore (12 milioni di euro all’anno) e ben 30 milioni di euro ad Aurelio De Laurentiis: una somma anche superiore a quella che il patron della Società Sportiva Calcio Napoli aveva richiesto (25 milioni di euro).

Piotr Zielinski raggiungerà un bel pò di calciatori provenienti dai campionati europei, e diventerà il più pagato del club saudita: primato detenuto fino ad ora da Roberto Firmino, ex attaccante del Liverpool, che percepisce quasi 11 milioni di euro netti all’anno.

Piotr Zielinski all’Al Ahli, tutti gli stipendi della rosa saudita

Roberto Firmino €10,857,600 30

Omar Al-Soma €7,238,400

M’Baye Niang €3,739,840 25

Édouard Mendy €3,016,000

Ezgjan Alioski €2,533,440

Elvis Saric €1,206,400

Ljubomir Fejsa €1,146,080

Lucas Lima €1,146,080

Abdulrahman Ghareeb €1,146,080

Ali Al-Asmari €1,085,760

Driss Fettouhi €1,025,440

Abdullah Hassoun Tarmin €1,025,440

Hussain Al-Mogahwi €1,025,440

Motaz Hawsawi €965,120

Abdulbaset Al-Hindi €965,120

Mohammed Al-Owais €904,800

Salman Al-Muwashar €904,800

Mohammed Al-Khabrani €904,800

Mohammed Al-Fatil €844,480

Mohanad Asiri €844,480

Ali Al-Zubaidi €844,480

Mohammed Al-Majhad €784,160

Talal Al-Absi €723,840

Fahad Maghrashi €723,840

Sultan Mandash €663,520

Mohammed Al-Rubaie €663,520

Nooh Al-Mousa €603,200

Haitham Asiri €554,944

Yaser Al-Mosailem €542,880

Ali Al-Shaikhi €512,720

Piotr Zielinski, il suo percorso con la Società Sportiva Calcio Napoli

Arrivato al Napoli nel 2016, Piotr ha scalato silenziosamente le gerarchie ritagliandosi un posto d’onore nel cuore dei tifosi partenopei, che gli hanno anche dedicato uno splendido murales a Quarto, nel Napoletano, inaugurato davanti agli occhi increduli del tesserato azzurro.

Piotr Zielinski, nella stagione che ha portato allo Scudetto, ha disputato 37 partite delle 38 totali, realizzando anche 3 gol e firmando ben 9 assist. Anche in Champions League è stato sempre presente, giocando tutti e 10 gli incontri, conditi da 4 gol e 2 assist. Un bottino niente male per il polacco, entrato nel mirino dell’Al Ahli oltre che della Lazio di Maurizio Sarri: per lui Claudio Lotito si è spinto il più possibile, ma come da lui stesso dichiarato il centrocampista ha sempre preferito rimanere all’ombra del Vesuvio. I tifosi azzurri sperano che sia così anche questa volta.