Revenge porn nel napoletano, ‘Le Iene’ inchiodano 37enne: arrestato. Aveva diffuso video hard

A Gragnano, comune della città metropolitana di Napoli, un uomo di 37 anni è stato arrestato con l’accusa di aver diffuso video intimi dell’ex fidanzata senza autorizzazione.

La ragazza, di nome Francesca, di professione fa la barista ed ha 39 anni. Recentemente aveva raccontato la sua storia al programma televisivo ‘Le Iene’, riuscendo ad avere un richiamo nazionale risultato poi decisivo ai fini dell’indagine. La giovane aveva dichiarato di aver pensato di suicidarsi, dopo aver scoperto che i suoi video erano finiti in rete.

Da quando erano diventati di dominio pubblico sulle varie piattaforme online per adulti, molti uomini l’avevano contattata per proporle denaro in cambio di prestazioni sessuali: un episodio scabroso che l’avrebbe trascinata nell’oblio della depressione, dal quale sarebbe uscita grazie all’aiuto del nonno.

Le forze dell’ordine hanno infatti accelerato le indagini, arrivando senza troppi problemi all’autore del gesto: ad eseguire l’ordinanza cautelare agli arresti domiciliari emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina, sono stati i carabinieri della stazione di Gragnano. L’uomo è accusato di diffusione illecita di immagini e video sessualmente espliciti.

Secondo le indagini, scattate dopo la denuncia sporta dalla vittima lo scorso 29 gennaio, il 39enne avrebbe inviato ad una serie di soggetti un video intimo della ex fidanzata, per poi chiedere di non diffonderlo e di cancellarlo a visione avvenuta.

Inoltre i carabinieri avrebbero rinvenuto anche un altro video, nel quale i due sarebbero stati ripresi durante un rapporto sessuale. L’abitazione del 39enne sarebbe stata attrezzata di un vero e proprio sistema professionale di telecamere, attraverso le quali venivano filmati gli atti intimi.