AGGIORNAMENTO: Nadia Gharib è stata ritrovata. Lo ha annunciato sua sorella che ha ringraziato i carabinieri e tutti coloro che hanno condiviso l’appello.

L’articolo originale

Nadia Gharib è scomparsa da più di 24 ore e la sua famiglia la cerca disperatamente. L’appello è stato condiviso da sua sorella e rilanciato dal sindaco di Palma Campania, Nello Donnarumma.

Nadia Gharib è scomparsa da Palma Campania

Nadia ha 23 anni ed è le sue ultime notizie risalgono alle ore 23.56 di martedì 8 agosto. La ragazza si è allontanata da via Trieste, Palma Campania, in provincia di Napoli, dirigendosi verso via Cimitero. L’ultima volta che è stata avvistata aveva i capelli legati e indossava un top nero a bretelle sottili, dei pantaloni neri larghi e scarpe da ginnastica con sfondo bianco e colorate della Nike. Ha diversi tatuaggi sul braccio destro e il continente africano con lo sfondo del leone, dietro al collo.

La ricerca della famiglia

“Chi vede questa ragazza è pregato di contattare la caserma dei carabinieri di Palma Campania oppure 112”, ha aggiunto la sorella che ha condiviso l’appello anche in diversi gruppi su Facebook e che in queste ore è stato condiviso da centinaia di persone.

Leggendo i commenti dei familiari sui social, possiamo sapere che attualmente Nadia ha i capelli più corti rispetto a quelli in foto. Quando è scomparsa li aveva legati con uno shignon.