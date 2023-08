Napoli da record, 150 mila turisti a Ferragosto: tutti pazzi delle meraviglie partenopee

Napoli continua ad attirare turisti provenienti da ogni parte del mondo registrando un flusso record nella giornata di Ferragosto. In molti hanno scelto di perdersi tra le strade del centro storico partenopeo ammirandone le meraviglie ed immergendosi nella cultura e nelle tradizioni di una città che non smette di stupire, attestandosi tra le più visitate in assoluto anche nel giorno della festa dell’Assunzione.

Napoli, boom di turisti a Ferragosto

Ad accogliere i turisti per un saluto di benvenuto, con un brindisi collettivo nello storico caffè Gambrinus, l’assessore al Turismo e alle Attività Produttive, Teresa Armato, e altri rappresentanti dell’amministrazione comunale napoletana.

“Ferragosto da record nella nostra città. Sono tantissimi i turisti italiani e anche stranieri che hanno deciso di trascorrere il Ferragosto a Napoli, in questa giornata calda, anche di affetto e accoglienza che la nostra città dimostra. Ho partecipato al tradizionale brindisi di Ferragosto con i turisti e ho ascoltato persone veramente entusiaste del soggiorno a Napoli che restano anche più delle 4 notti che consideravamo un record di pernottamento. Alcuni turisti triestini mi hanno detto che sono qui già da una settimana e rimarranno ancora qualche giorno” – ha dichiarato l’assessore Armato.

“Prevediamo che in questo weekend siano 150 mila i turisti a Napoli. E’ una città nella quale si trovano tanti nuovi servizi come il nuovo sottopasso che parte dalla stazione marittima e arriva fino alla Linea 1 della Metropolitana, davanti al quale abbiamo messo un nostro infopoint. Abbiamo organizzato moltissimi eventi come il tradizionale concerto di Ferragosto nella bellissima chiesa di San Giacomo” – ha concluso.

I visitatori hanno preso d’assalto i vicoli di Napoli, il lungomare, ma anche i diversi siti culturali e alcuni dei luoghi divenuti emblematici come i Quartieri Spagnoli e Largo Maradona. Un trend che non fa altro che confermare la rinascita turistica della città, sempre più meta prediletta dei viaggiatori.