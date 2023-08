Quando inizia la scuola in Campania, il nuovo calendario 2023/24: data, ponti e festività

E’ stato ufficializzato il calendario scolastico 2023/2024 che indica quando inizia la scuola nelle diverse Regioni d’Italia, Campania compresa, oltre a segnalare i ponti e le festività previste durante l’anno.

Calendario scolastico 2023/2024: quando inizia la scuola in Campania

In Campania la campanella suonerà per la prima volta nella giornata di mercoledì 13 settembre con data di fine lezioni prevista per l’8 giugno 2024 (per la scuola dell’infanzia la data di termine è fissata per il 30 giugno 2024). Saranno in totale 204 i giorni di frequenza complessivi per gli studenti di tutte le età. La decisione è stata approvata con delibera della Giunta Regionale n.249 del 4/05/2023.

Scuola 2023/2024 in Campania: l’elenco di ponti e festività

1 novembre Ognissanti;

8 dicembre Immacolata;

25 dicembre Natale;

26 dicembre Santo Stefano;

1 gennaio Capodanno;

6 gennaio Epifania;

31 marzo Pasqua;

1 aprile Lunedì dell’Angelo;

25 aprile Liberazione;

1 maggio Festa dei Lavoratori;

2 giugno Festa della Repubblica.

oltre alle festività nazionali previste dalla normativa statale di riferimento ed alle domeniche, le

attività didattiche sono altresì sospese:

– il giorno 2 novembre 2023 per la commemorazione dei defunti;

– il giorno 9 dicembre 2023 per il ponte della festa dell’Immacolata;

– il 23 dicembre 2023, dal 27 al 30 dicembre 2023 e dal 2 al 5 gennaio 2024 per le festività Natalizie;

– i giorni 12 e 13 febbraio 2024 per le festività di Carnevale;

– dal 28 marzo al 30 marzo 2024 e il 2 aprile 2024 per le festività Pasquali;

– il 26 e 27 aprile 2024 per il ponte della Festa della Liberazione.

Quando inizia la scuola: il calendario Regione per Regione

A Bolzano la scuola inizierà il 5 settembre. L’11 del mese partiranno le lezioni in Piemonte, Trentino e Valle d’Aosta. Il 12 settembre sarà la volta della Lombardia mentre il 13 entreranno in classe gli studenti di diverse Regioni, oltre alla Campania: Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Marche, Sicilia, Umbria e Veneto.

Il 14 settembre parte l’anno scolastico in Calabria, Liguria, Molise, Puglia e Sardegna. Infine, per l’Emilia Romagna, la Toscana e il Lazio la data di inizio è segnata per il 15 settembre.