Lo chef pluripremiato Vincenzo Capuano ha realizzato una pizza con anguria, panna ed altra frutta per augurare buon ferragosto ai suoi numerosi follower, postando il video della realizzazione sui suoi canali social: il filmato è andato subito virale grazie ai numerosi commenti critici negativi ricevuti.

Capuano e la pizza con l’anguria “stroncati” dai social

“Buon ferragosto amici con una pizza molto simpatica“, così il pizzaiolo napoletano Vincenzo Capuano ha presentato il video nel quale prepara una pizza molto particolare: sulla base dell’impasto classico, appena uscito dal forno pone infatti un “disco” di anguria, sormontato da panna, kiwi ed altri frutti. In realtà, però, la pizza speciale è risultata simpatica a pochi, con una pioggia di commenti negativi da parte dei follower su tutte le piattaforme che, a distanza di diversi giorni, continuano ad arrivare.

Immediato il riferimento alla bistrattata “pizza hawaiana”, quella con l’aggiunta di ananas, per intenderci, diventata emblema degli oltraggi culinari alla pietanza napoletana più amata nel mondo. Una trovata d’oltreoceano che tanti puristi della pizza avevano duramente bersagliato, ma questa volta l’ironia e l’amarezza dei commenti è stata doppia perché l’autore della singolare trovata è proprio uno dei più famosi ambasciatori della pizza nel mondo, tanto che la descrizione delle sue pizzerie su Google recita proprio “La vera pizza napoletana nel Rispetto della nostra tradizione”.

Campione mondiale di pizza napoletana: chi è Vincenzo Capuano

Capuano, figlio e nipote di pizzaioli, oggi è proprietario di varie pizzerie tra Pompei, Pozzuoli, Napoli e Milano, dove nel 2015 è stato Ambasciatore della Pizza Napoletana in occasione dell’Expo. Campione mondiale di pizza napoletana contemporanea nel 2022 e 14° nella Top World Artisan Pizza Chains.

Eppure, Capuano fa parte di quella generazione di pizzaioli “contemporanei” che hanno sempre fatto dei social uno dei loro punti di forza per attirare nei propri locali folle di golosi in cerca della pizza più buona, ma anche più “instagrammabile”: viene pertanto difficile pensare che lo chef non si aspettasse questa pioggia di critiche che hanno portato il suo nome anche su diverse testate nazionali. E che invece non si sia trattato di una trovata pubblicitaria ferragostana della serie “nel bene e nel male, purché se ne parli”.

I commenti a Capuano e alla pizza con l’anguria

Il popolo della rete, che poi è fatto di persone in carne ed ossa che vanno anche in pizzeria, in maggioranza ha scelto di parlarne “nel male”: “Con questo video ti sei giocato la carriera”, scrive un utente su TikTok; poco più giù un altro scrive “Autogol perfetto“. Ed ancora: “Ma che napoletano sei?“.

Ma anche qualche sparuto follower che ricorda tra le tradizioni del passato quella di mangiare l’anguria con il pane, cosa non molto diversa dall’impasto della pizza, e riconosce il fatto che la realizzazione di Capuano è più simile ad una “torta di frutta” con base salata che non ad una pizza vera e propria.

Non manca poi la tipica ironia partenopea con alcuni commenti che chiedono a Capuano di “tagliare l’anguria con le forbici” come i pizzaioli contemporanei usano fare con i cornicioni, fino a chi si è accorto che il video si ferma alla realizzazione del piatto ma non si vede il pizzaiolo assaggiare la pietanza: “Vogliamo vedere anche quando te la mangi“, scrive un follower, con tanto di risatina.