Juventus, niente da fare: bocciato l’ultimo ricorso, lo scudetto 2006 resta all’Inter

La Juventus perde anche l’ultimo ricorso relativo allo scudetto del 2006 revocato ai bianconeri ed assegnato all’Inter, arrivata al secondo posto in quella stagione. Secondo quanto riportato da Ansa, il Consiglio di Stato ha respinto ogni richiesta del club avanzata nei contronti di FIGC, Inter e Coni (tutti costituiti in giudizio).

Sfuma dunque anche l’ultima possibilità che aveva la società di riottenere il tricolore della discordia: questo era infatti il tentativo residuo che i piemontesi avevano ancora in canna, dopo le diverse istanze presentate in maniera vana negli anni scorsi. Fu Guido Rossi (morto nel 2017 all’età di 86 anni), nominato commissario straordinario della FIGC nel 2006 per gestire la situazione critica venutasi a creare dopo lo scandalo Calciopoli, a togliere il titolo alla ‘Vecchia signora’.

Albo d’oro della Serie A

1898 Genoa

1899 Genoa

1900 Genoa

1901 Milan

1902 Genoa

1903 Genoa

1904 Genoa

1905 Juventus

1906 Milan

1907 Milan

1908 Pro Vercelli

1909 Pro Vercelli

1910 Inter

1911 Pro Vercelli

1912 Pro Vercelli

1913 Pro Vercelli

1914 Casale

1915 Genoa

1916 NON DISPUTATO

1917 NON DISPUTATO

1918 NON DISPUTATO

1919 NON DISPUTATO

1920 Inter

1921 Pro Vercelli

1922 Pro Vercelli

1923 Genoa

1924 Genoa

1925 Bologna

1926 Juventus

1927 Torino (Revocato)

1928 Torino

1929 Bologna

1930 Inter

1931 Juventus

1932 Juventus

1933 Juventus

1934 Juventus

1935 Juventus

1936 Bologna

1937 Bologna

1938 Inter

1939 Bologna

1940 Inter

1941 Bologna

1942 Roma

1943 Torino

1944 VV.FF. La Spezia

1945 NON DISPUTATO

1946 Torino

1947 Torino

1948 Torino

1949 Torino

1950 Juventus

1951 Milan

1952 Juventus

1953 Inter

1954 Inter

1955 Milan

1956 Fiorentina

1957 Milan

1958 Juventus

1959 Milan

1960 Juventus

1961 Juventus

1962 Milan

1963 Inter

1964 Bologna

1965 Inter

1966 Inter

1967 Juventus

1968 Milan

1969 Fiorentina

1970 Cagliari

1971 Inter

1972 Juventus

1973 Juventus

1974 Lazio

1975 Juventus

1976 Torino

1977 Juventus

1978 Juventus

1979 Milan

1980 Inter

1981 Juventus

1982 Juventus

1983 Roma

1984 Juventus

1985 Verona

1986 Juventus

1987 Napoli

1988 Milan

1989 Inter

1990 Napoli

1991 Sampdoria

1992 Milan

1993 Milan

1994 Milan

1995 Juventus

1996 Milan

1997 Juventus

1998 Juventus

1999 Milan

2000 Lazio

2001 Roma

2002 Juventus

2003 Juventus

2004 Milan

2005 Juventus (Revocato)

2006 Inter

2007 Inter

2008 Inter

2009 Inter

2010 Inter

2011 Milan

2012 Juventus

2013 Juventus

2014 Juventus

2015 Juventus

2016 Juventus

2017 Juventus

2018 Juventus

2019 Juventus

2020 Juventus

2021 Inter

2022 Milan

2023 Calcio Napoli

