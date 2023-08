Napoli torna in TV con la grande fiction a partire da settembre con la messa in onda di La Voce che hai Dentro, la novità di Canale 5 che vedrà Massimo Ranieri nei panni di protagonista, insieme a tanti altri artisti partenopei.

Napoli in TV con La Voce che hai dentro: la serie di Massimo Ranieri

La Voce che hai Dentro è una serie prodotta da Lucky Red e si compone di otto episodi che andranno in onda, in quattro prime serate, subito dopo la prima metà di settembre. Massimo Ranieri vestirà i panni di Michele Ferrara, un uomo che dopo aver scontato la sua pena in carcere cerca di ricucire il suo rapporto con la moglie e i figli, battendosi per salvare l’etichetta musicale di famiglia.

Al fianco del celebre cantautore ci sarà Maria Pia Calzone: la donna Imma della celebre fiction Gomorra interpreterà, infatti, la moglie di Michele Ferrara. Nel cast anche: Gianfranco Gallo, Michele Rosiello, Erasmo Genzini, Giulia D’Aloia, La Niña, Nando Paone e Ruben Rigillo.

La serie nasce proprio da un’idea di Ranieri che ha presentato il suo progetto alla Mediaset, tornando sul set televisivo dopo quasi 20 anni. A raccontarlo, in un’intervista rilasciata a Sorrisi e Canzoni, è stato lo stesso artista: “L’idea mi è venuta circa 10 anni fa, mentre facevo dei provini a teatro e vedevo dei giovani con una ‘voce’ dentro”.

“Ho buttato giù un piccolo soggetto di una decina di pagine. Poi l’ho presentato a diversi interlocutori ma è stata mamma Mediaset quella con cui si è aperto subito un bel rapporto di fiducia e che mi ha dato l’opportunità di tornare a essere protagonista di una fiction”.

Quanto al suo personaggio ha anticipato: “Michele Ferrara è un ex cantante di successo e un produttore discografico che dopo aver scontato 10 anni di carcere per l’uccisione del padre esce di prigione. E lui, che si è sempre proclamato innocente, dovrà ricucire il rapporto con la moglie e i tre figli che sono intenzionati a vendere l’etichetta musicale di famiglia, la Parthenope. Ma Michele cercherà un modo per salvarla”.