Madonna che scioglie i nodi, Solenne Novena e messe in TV: quando e come vederle

Nel mese di settembre ricorre la festa della Madonna che scioglie i nodi che quest’anno sarà preceduta dalla Solenne Novena con messe e celebrazioni dedicate da poter seguire anche in TV: ecco quando e dove vedere i programmi dedicati al celebre culto che da anni riunisce i fedeli nella Parrocchia Incoronatella Pietà dei Turchini di Napoli.

Novena per la Madonna che scioglie i nodi: dove vedere le messe in TV

Il 19 settembre, in attesa della festa dedicata alla Beata Vergine Maria (che ricorre il 28 settembre), parte la Solenne Novena che quest’anno, grazie alla collaborazione con Mara Vision Italia, sarà trasmessa interamente in TV: potrà essere seguita da tutta Italia, collegandosi al canale 255.

Le celebrazioni della Novena proseguiranno fino al 27 settembre con l’evento conclusivo della processione del quadro di Maria che scioglie i nodi per le strade della città. Il 28, giorno del primo nodo sciolto, sarà celebrata la Santa Messa Solenne.

E’ possibile richiedere i testi delle preghiere della Novena prenotando l’apposito libretto e versando un’offerta che contribuisca almeno a sostenere i costi del servizio tramite bollettino di conto corrente postale, bonifico bancario o paypal. Tutti i dati per completare il pagamento sono consultabili sulla pagina social Maria che scioglie i nodi – Parrocchia Incoronatella Pietà dei Turchini. Nelle stesse modalità è possibile sostenere le spese della Festa e della sua messa in onda.

“Ci affidiamo alla Divina Provvidenza che, attraverso il vostro aiuto, non farà mancare nulla. Tutto per la gloria di Dio e la lode di Maria Santissima e per poter rendere un servizio che in tanti ci chiedete perché lontani da Napoli e che noi, fino ad ora, abbiamo sempre assicurato” – sottolinea la Parrocchia.

Intanto proseguono le tradizionali celebrazioni del weekend. La prossima, in programma, è quella di sabato 2 settembre che avrà inizio alle 11:30 con la recita del Santo Rosario, seguita dalla Messa e dall’incendio dei nodi. L’intera mattinata sarà trasmessa sui canali social della parrocchia e in TV sulle frequenze di Tele A, visibile al canale 1, solo in Campania. La diretta potrà essere seguita da tutta Italia tramite il canale 268 (solo attraverso i televisori abilitati alla tecnologia hbbTV).