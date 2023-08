Spettacolo nel cielo, arriva la Superluna Blu di fine agosto: quando e come vederla

La notte del 31 agosto, alzando gli occhi al cielo, sarà possibile ammirare la Luna Piena Blu, la seconda Superluna di agosto, pronta a regalare un vero e proprio spettacolo per gli occhi di chi riuscirà a scorgerla: l’Unione Astrofili Italiani ha fornito le indicazioni su come e quando vederla in modo ottimale.

Luna Piena Blu, la Superluna del 31 agosto: come e quando vederla

Il fenomeno della Luna piena si verifica quando il plenilunio avviene con la Luna prossima prossima al perigeo, cioè alla minima distanza dalla Terra. Essendo, dunque, più vicina al nostro Pianeta apparirà di dimensioni maggiori e molto più luminosa.

Si chiama Luna Blu, tuttavia, non per la colorazione che andrà ad assumere, che resterà sul bianco-grigiastro, ma per il fatto che si tratta della seconda Luna piena di uno stesso mese. La prima, infatti, è avvenuta l’1 agosto, e a distanze di poche settimane ne è prevista un’altra. Il “blu”, dunque, non si riferisce al colore del disco lunare quanto alla ripetizione del fenomeno.

La nuova Superluna apparirà nella notte tra il 30 e il 31 agosto, per l’esattezza alle ore 3:35 del 31 agosto. Ovviamente servendosi di un telescopio la vista sarà migliore ma anche ad occhio nudo, ammirando il cielo, sarà possibile ammirarla.

Anche stavolta si consiglia di allontanarsi dalle fonti di luce per godersi al meglio lo spettacolo. In alternativa, e soprattutto se il cielo dovesse presentarsi particolarmente nuvoloso, oscurando la Luna, sarà possibile vederla attraverso la diretta di The Virtual Telescope Project trasmessa sul canale Youtube.

L’Unione Astrofili Italiani, inoltre, propone l’osservazione della Superluna Blu nella sera del 30 agosto con il lancio dell’iniziativa La scienza della Superluna blu che ha l’obiettivo di approfondire il fenomeno in tutta Italia, negli osservatori astronomici e nelle sedi degli astrofili, tra aneddoti, seminari e osservazioni al telescopio per adulti e bambini.