Bonificata la spiaggia più bella di Bacoli: liberata da cemento e abusivi, torna la sabbia

Continua la liberazione della spiaggia di Casevecchie a Bacoli, considerata da molti la più bella della città grazie alla vista che è possibile godere sdraiati sulla sabbia. Nel 2022 era cominciata l’operazione di bonifica dalle strutture abusive che per decenni l’hanno sfregiata: non solo le costruzioni, ma anche le fondamenta e le colate di cemento, direttamente sull’arenile.

La Spiaggia di Casevecchie a Miseno liberata da cemento e abusivi

Il sindaco Josi Gerardo Della Ragione esulta: “Miseno! Adesso torniamo a vederla, dalla strada. Dopo oltre 50 anni. Ruspe in azione sulla spiaggia di Bacoli. Abbiamo abbattuto un nuovo capannone abusivo. Ci dicevano che era impossibile. Ci dicevano che dovevamo rassegnarci al degrado. Ed invece stiamo liberando il lungomare di Casevecchie da mezzo secolo di abusi edilizi”.

“Una vergogna inaudita. È questo il regalo più bello che stiamo facendo alla città. Passateci adesso. È uno spettacolo. Via lo scempio. Largo alla meraviglia. Casevecchie sta tornando al suo antico splendore. Borgo marinaro coperto da decenni da baracche oscene. Con oggi, abbiamo già demolito oltre 2500 mq di strutture illegittime. Con la sabbia coperta da blocchi di cemento. Qui verranno piazze, panchine, aree sportive”.

Torna la sabbia sulla spiaggia più bella di Bacoli

“Uno spazio tolto alla proprietà di pochi, per riconsegnarlo a tutti. Questo era nostro dovere fare. Questo abbiamo fatto. Spazziamo via i soprusi, con le ruspe. Bacoli non poteva più tollerare questo degrado immane. Venite a riprendervi quello che era vostro. Quello che vi hanno tolto. E quello che ci stiamo riprendendo. In nome del popolo bacolese. In nome di chi ama questa nostra terra dalla storia millenaria. Dall’enorme fascino. Insieme, possiamo tutto. Un passo alla volta”.