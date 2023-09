Dai controlli ai vaccini, un mese di visite gratis nel Napoletano: quali e quando farle

Dal 9 settembre parte Guarda al futuro, previeni, la campagna di screening itinerante dell’Asl Napoli 2 Nord che consentirà ai cittadini di effettuare visite specialistiche gratis in diverse sedi, come previsto dal programma.

Asl Napoli 2, visite gratis nel Napoletano: quando, dove e quali

L’iniziativa è rivolta alla popolazione femminile e maschile allo scopo di effettuare controlli gratuiti per prevenire tumori della mammella, colon retto e cervice uterina. Il truck dell’Asl, dotato di ambulatori mobili, apparecchiature e personale specializzato, si sposterà in tutti i Comuni afferenti all’Asl Napoli 2 Nord, sostando in apposite zone dalle ore 9:30 alle 18:00 nel mese di settembre.

In tal modo i cittadini avranno non solo accesso diretto all’assistenza medica ma saranno anche avvicinati alla cultura della prevenzione, per guardare in maniera serena al futuro personale e dei propri cari. Sono quattro i principali screening proposti: cervice uterina (pap-test) per le donne dai 25 ai 64 anni; screening mammografico (per le donne dai 50 ai 69 anni); colon retto per donne e uomini dai 50 ai 74 anni; melanoma per donne e uomini di tutte le età.

Per l’utenza femminile della fascia d’età compresa fra gli 11 e i 25 anni sarà, inoltre, possibile effettuare vaccinazioni contro il Papilloma Virus. In più tutti potranno sottoporsi ad una visita dermatologica con eventuale nevoscopia.

Di seguito il calendario completo delle visite gratis:

9-10 settembre: Giugliano in Campania, Centro Commerciale Grande Sud (parcheggio settore F10, porta Scipione l’Africano);

11 settembre: Lago Patria, via Staffetta (parcheggio ad. supermercato Decò);

12 settembre: Casalnuovo, via Monsignor Fortunato Petrillo;

13 settembre: Sant’Antimo, via Roma (ingresso Villa Comunale);

15 settembre: Cardito, piazza Santa Croce;

16-17 settembre: Afragola/Acerra, Centro Commerciale Le Porte di Napoli (parcheggio);

18 settembre: Quarto, Villa Comunale (parcheggio);

19 settembre: Marano di Napoli, via Nuvoletta (parcheggio ad. ufficio postale);

20 settembre: Mugnano di Napoli, Centro Commerciale (parcheggio);

21 settembre: Casoria, Parcheggio Palacasoria;

22 settembre: Melito di Napoli, via Dublino, area mercato.

Per info e prenotazioni è possibile contattare al seguente numero Whatsapp: 334 11 26 590.