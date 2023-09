Il capitano del Calcio Napoli Giovanni Di Lorenzo è intervenuto in conferenza stampa nel corso del ritiro con la nazionale italiana allenata da Luciano Spalletti, in vista della partita in programma domani martedì 12 settembre tra gli azzurri e l’Ucraina, decisiva ai fini della qualificazione ai prossimi campionati europei dopo il deludente pareggio in Macedonia del Nord contro la nazionale di Eljif Elmas, che ha complicato non poco il passaggio del turno.

Sul nuovo Napoli di Rudi Garcia. “Il tempo che abbiamo avuto a disposizione è poco ma non dobbiamo guardare al Napoli dell’anno scorso, ci sono giocatori differenti. Quello che è importante è l’idea del mister e l’identità che vuole dare, di una squadra propositiva che vuole fare la partita. Siamo pronti per portare a casa questa vittoria che è importantissima”.

Su Spalletti e su come gestisce la tensione. “Non dobbiamo fare paragoni e aspettarci il gioco fatto con la Società Sportiva Calcio Napoli. Il mister ha un’idea di gioco e di una squadra coraggiosa: anche qui possiamo mettere in pratica quest’idea. Siamo una squadra forte e con qualità. La disponibilità è alla base di tutto, dobbiamo essere bravi a metterla in campo. L’anno scorso a Napoli abbiamo avuto pochi momenti così ma il mister è così esperto che sa lui come gestire questi momenti. Sulla fascia di capitano, penso che Immobile sia un grande calciatore e una grande persona: è il capitano perfetto per noi. È giusto che la fascia sia sua”.

Sullo Scudetto. “Sì, mi ha dato più consapevolezza anche a livello personale, come lo ha fatto l’Europeo vinto due anni fa. Sono maturato e mi sento cresciuto anche come calciatore”.