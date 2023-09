L’estate è giunta quasi al termine e la città di Napoli già si prepara al Natale con il lancio del progetto Illuminiamo Napoli 2023 che prevede l’accensione delle luminarie e l’installazione di grandi alberi nelle principali piazze della città.

Napoli si prepara al Natale 2023: luminarie e alberi in 20 piazze

Il protocollo d’intesa tra Comune di Napoli, Città Metropolitana e Camera di Commercio è stato approvato con la delibera di giunta dello scorso 6 settembre e prevede uno stanziamento di 3,5 milioni di euro per abbellire la città partenopea durante il periodo festivo.

Nello specifico oltre alle installazioni luminose, il progetto prevede la disposizione in 20 piazze della città di addobbi, decori e un albero alto almeno 15 metri per ciascuna delle aree indicate dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Napoli.

Inoltre, il progetto Natale a Napoli 2023 darà spazio ad una serie di eventi e attività che si svolgeranno nel Comune capoluogo, finalizzate alla promozione e allo sviluppo turistico dell’intero territorio partenopeo. La città vestita a festa, dunque, sarà pronta a lanciare una serie di iniziative rivolte a cittadini e turisti.

Per quanto riguarda le tempistiche, l’idea è quella di provvedere all’installazione di addobbi e luci già a partire dalle prossime settimane, in modo tale da poter garantire l’accensione degli impianti già a partire da metà novembre, così da celebrare l’Immacolata in un clima di festa.

Dopo il boom turistico raggiunto nei mesi primaverili ed estivi, con un picco raggiunto durante i festeggiamenti per lo scudetto del Calcio Napoli, la città è pronta ad accogliere visitatori provenienti da tutto il mondo anche durante l’inverno. Ad attirare l’attenzione dei turisti italiani e stranieri nel periodo natalizio è soprattutto la celebre e caratteristica San Gregorio Armeno, il regno dei presepi e delle tradizioni partenopee. Proprio lo scorso anno, la via dei presepi risultava talmente affollata da impedire addirittura il passaggio a piedi.