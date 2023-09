Bagno di folla per Porzio: “Grazie torresi. Sono commosso, mai vista una cosa del genere”

Bagno di folla per Errico Porzio a Torre del Greco per l’inaugurazione del suo nuovo store Porzioni di Pizza. Un’accoglienza calorosa che ha commosso il maestro pizzaiolo e che ha praticamente paralizzato il traffico cittadino.

Porzioni di Pizza, Errico Porzio a Torre del Greco: “Sono commosso”

Nella serata di ieri, Porzio ha aperto le porte del suo nuovo locale torrese, nonché 12esimo store della sua amata catena di focacce. Per l’occasione, come in ogni suo evento inaugurale, ha deciso di offrire pizzette gratis a tutti, intrattenendosi con la clientela e scattando foto.

Non sono mancate le lamentele di alcuni residenti per il caos che si è creato in via Marconi e dintorni. Lo stesso Porzio ha diffuso su Tik Tok un video in cui mostra la folla che urla il suo nome, commentando: “Non si può descrivere l’emozione che mi date”.

In un commento rilasciato sulla pagina Facebook Torre del Greco Vesuviolive.it, il maestro pizzaiolo ha sottolineato: “Voglio semplicemente ringraziare la cittadinanza per la magnifica accoglienza. Mai vista una cosa del genere, mi sono commosso“.

“Sono un pizzaiolo prestato al mondo dell’imprenditoria, motivo per cui venendo dal basso non riesco ad avere sentimenti di odio e disprezzo neanche verso quelli che scrivono cattiverie. Mi dispiace per il disagio causato a qualcuno per l’enorme affluenza ma sono felicissimo perché la pizza e un pizzaiolo continuano a regalare emozioni“.

Inizia così l’avventura corallina di Porzioni di Pizza, il format nato nell’ottobre 2019, con la sede di via Epomeo, per dedicarsi alla preparazione delle pizze in teglia, realizzate con i migliori ingredienti di prima qualità, che spaziano dai gusti classici a quelli di una tradizione rivisitata fino al gourmet contemporaneo. Il tutto su basi di pizza caratterizzate da un impasto ad alta idratazione ottenuto con tecniche del tutto personalizzate che rendono un crunch esterno e una morbidezza interna al prodotto.