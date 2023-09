La Pizza a Metro di Gigino patrimonio d’Italia: diventa Marchio Storico Nazionale

La Pizza a Metro di Gigino a Vico Equense (in provincia di Napoli) è ufficialmente marchio storico di interesse nazionale. Lo storico ristorante, divenuto famoso in tutto il mondo, ha ottenuto il prestigioso riconoscimento per la sua invenzione, frutto dell’ingegno di Gigino Dell’Amura.

La Pizza a Metro di Gigino a Vico Equense è marchio nazionale

“Siamo particolarmente orgogliosi di condividere con voi questa notizia. Pizza a metro è stata ufficialmente inserita dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, nel registro dei Marchi Storici di interesse nazionale. Dedichiamo questo importante successo che riconosce il valore del nostro marchio e della nostra storia a Luigi Dell’Amura, fondatore di pizza a metro da Gigino L’Università della Pizza e a tutta la comunità di Vico Equense” – è l’annuncio, diffuso sui social, dalla celebre pizzeria.

Sulla base della ricca ed esaustiva documentazione presentata dai titolari del locale e della continuità delle registrazioni fatte nel corso dei decenni, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Direzione Generale per la Proprietà Industriale – UIBM, ha accolto l’istanza della società Fratelli Dell’Amura, autorizzando l’iscrizione del marchio Pizza a Metro nel Registro Speciale dei Marchi Storici di Interesse Nazionale.

“A nome di tutta la famiglia desidero rendere partecipe, con legittimo orgoglio, l’amministrazione comunale, gli operatori vicani della ristorazione e l’intera comunità, di questo prestigioso riconoscimento che rappresenta un traguardo di grande valore non soltanto per la nostra azienda ma per l’immagine e lo sviluppo economico di Vico Equense” – ha dichiarato Luigi Dell’Amura, nipote del noto fondatore Gigino.

“Un riconoscimento che, con animo sempre grato e con intensa commozione, dedichiamo alla memoria di mio nonno Gigino. Colgo l’occasione per ringraziare coloro che, negli anni passati, gli sono stati vicini e quanti continuano ad apprezzare la sua geniale invenzione gastronomica e la sua vivace creatura, l’Università della Pizza – Pizza a Metro da Gigino, che ne custodisce, promuove e perpetua la tradizione, universalmente riconosciuta e apprezzata”.