Il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, ha annunciato l’apertura del nuovo asilo nido comunale gratis per i bambini dai 3 ai 36 mesi. Sarà intitolato a Giancarlo Siani, il giornalista ucciso dalla camorra, e inaugurato proprio nel giorno dell’anniversario della sua scomparsa, il 23 settembre, in via Cerillo.

“Ce l’abbiamo fatta. Saranno 20 i bimbi di Bacoli che frequenteranno l’asilo nido comunale. Gratis. E’ il primo nella storia della nostra città. Sono partite le iscrizioni, apriamo una scuola per i figli più piccoli del nostro Paese, dai 3 ai 36 mesi, senza alcuna spesa per i genitori” – ha annunciato il primo cittadino attraverso i social.

Sabato 23 settembre, a partire dalle ore 12, si terrà la cerimonia inaugurale della nuova struttura, in presenza del sindaco e di Paolo Siani, fratello del giornalista Giancarlo, morto per mano della camorra a soli 26 anni. A lui, infatti, sarà intitolata la scuola.

“Abbiamo deciso di intitolarlo alla memoria di Giancarlo Siani, il giornalista ucciso dalla camorra, perché raccontava la verità e lo inaugureremo proprio nel giorno della sua scomparsa, il 23 settembre. Bacoli avrà l’onore di ospitare il fratello Paolo e quanti ricorderanno la passione e la professionalità di un giovane giornalista che ha sacrificato sé stesso per onorare il suo lavoro e la sua terra”.

“Sarà una cerimonia pubblica, aperta a tutti. Siamo davvero orgogliosi perché si scrive una pagina importante per la pubblica istruzione nel nostro territorio. Così aiuteremo tanti genitori a poter meglio gestire il rapporto tra il proprio essere madri e padri, con il lavoro e tanto altro”.

“Essere genitori è bellissimo ma è sempre più difficile perciò aprire questo presidio scolastico ha un grande valore concreto e simbolico. Ringrazio l’assessore Lucia Basciano e quanti stanno lavorando per rendere possibile questo atto di civiltà. Un’azione che si aggiunge ai tanti voucher comunali con cui stiamo permettendo a decine e decine di bambini bacolesi di poter frequentare gratuitamente gli asili nidi privati”.