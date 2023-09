Giannone a tutto tondo: “Lo scorso anno c’erano tante tensioni tra di noi. Ora la Turris è unita”

Giovedì la Turris tornerà in campo per difendere il primato nella difficile trasferta di Messina. Oggi pomeriggio in conferenza stampa per i corallini ha parlato il capitano Luca Giannone che ha analizzato il super inizio di campionato dei suoi ed è tornato sulla difficilissima scorsa stagione, dove oltre i tanti problemi fisici, il calciatore ha sottolineato l’assenza di uno spogliatoio compatto come quello di quest’anno.

Le parole di Luca Giannone prima di Messina-Turris

Il calciatore ha aperto così la conferenza stampa: “Quest’anno sono arrivati calciatori forti, che avevano già alle spalle ottime esperienze, come Scaccabarozzi che abbiamo affrontato diverse volte. E’ un calciatore forte che completa il centrocampo. Differenze non lo so, il mister tre anni fa ha lavorato tanto come sta facendo quest’anno e subito è riuscito a dare la sua impronta a ragazzi che si sono messi a completa disposizione. Quindi è stato facile anche per lui gestire il gruppo come voleva”.

Sulla stagione passata: “Lo scorso anno si sono create tensioni anche all’interno e questo non fa bene. Poi tante cose sono uscite fuori e questa non è una cosa buona per lo spogliatoio. Quest’anno partendo forte, con la voglia di rifarsi, è normale che la gente viene attratta di nuovo allo stadio. L’apporto delle persone è una cosa che i calciatori sentono e quindi tutti i calciatori, sia quelli che già c’erano sia i nuovi, vogliono dimostrare e tutto è più facile. L’anno scorso, invece, fin dal primo momento si era creata tensione già a partire dalle amichevoli e questo non ha fatto bene all’ambiente e allo spogliatoio. Ora c’è più armonia, anche perché l’anno scorso abbiamo cambiato subito allenatore, quindi subito si è creata un po’ di tensione negli spogliatoi. Quest’anno, invece, abbiamo avuto modo di lavorare subito tutti insieme, quindi il gruppo si è formato bene, sono tutti ragazzi tra i quali si è creata una buona sintonia”.

Sul Messina: “Incontreremo una squadra tosta, con giocatori importanti. Lo scorso anno era venuta qui per salvarsi ed anche noi venivamo da un periodo abbastanza buio, quindi c’è stata anche un po’ di tensione a fine partita e lì troveremo un ambiente caldo che vorrà rifarsi dalla sconfitta dello scorso anno”.