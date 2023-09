Anche Steven Spielberg, il regista americano premio Oscar di fama internazionale, non ha resistito al fascino della città di Napoli e proprio ieri è stato sorpreso a gustare la pizza partenopea presso uno dei locali storici della città, l’Antica Pizzeria da Michele.

Steven Spielberg a Napoli: mangia la pizza alla pizzeria da Michele

Regista, sceneggiatore, produttore cinematografico e televisivo, Spielberg ha firmato alcuni dei film più popolari del cinema statunitense che hanno ottenuto grande successo anche in Europa (come Schindler’s List, Jurassic Park, Indiana Jones).

Giunto in Campania, per un godersi un piacevole soggiorno in Costiera, Spielberg sarebbe giunto a Napoli proprio per immergersi nella tradizione culinaria partenopea e mangiare la celebre pizza da Michele, ricevendo una calorosa accoglienza alla napoletana.

“Oggi abbiamo avuto l’onore di ricevere un maestro del cinema, Steven Spielberg! Al regista che meglio sa raccontare la bellezza e l’incanto, grazie di averci scelto” – è il post diffuso sui canali social della pizzeria, accompagnati da alcuni scatti del celebre regista in compagnia dello staff.

Il regista ha gustato una Cosacca e una Margherita con doppia mozzarella, condivisa con alcuni membri del suo staff, rimanendo piacevolmente sorpreso. Si è poi intrattenuto con i titolari e i dipendenti della pizzeria per scattare alcune foto.

“Steven Spielberg è stato cordiale con tutti e poi ha aggiunto: non avevo mai mangiato una pizza così grande” – ha raccontato l’amministratore del ristorante, Francesco Ciotola, a Il Corriere del Mezzogiorno.

In questi ultimi giorni Napoli ha accolto un’altra stella di Hollywood: si tratta di James Franco, celebre attore, regista, sceneggiatore e produttore, due volte vincitore del Golden Globe. Il suo, stando a quanto emerso, non è un semplice soggiorno di vacanza, al contrario pare che abbia preso casa in zona Santa Lucia per la durata delle riprese del suo prossimo film. In molti lo hanno avvistato sul lungomare e al ristorante Zì Teresa.