Napoli, Alessia morta a 21 anni dopo l’intervento al seno. L’amica: “Era il suo sogno”

Napoli – Si è spenta a soli 21 anni Alessia Neboso, la giovane estetista napoletana, di San Pietro a Patierno, pochi giorni dopo aver effettuato un intervento di chirurgia estetica al seno.

Napoli, Alessia morta a 21 anni dopo l’intervento al seno

La ragazza aveva effettuato l’operazione in una clinica napoletana lo scorso 11 settembre e anche i controlli post operatori non avevano segnalato alcun problema. Pochi giorni dopo, tra il 18 e il 19 settembre, avrebbe iniziato ad avvertire una serie di sintomi come febbre alta, tosse, astenia, spossatezza e disturbi intestinali.

Malesseri che man mano sarebbero peggiorati spingendo i familiari della giovane ad accompagnarla al pronto soccorso della casa di cura Villa dei Fiori di Acerra, dove Alessia sarebbe giunta in codice rosso. A nulla sarebbero serviti i tentativi di rianimarla: il cuore della 21enne, poco dopo, ha smesso di battere.

“La situazione era molto seria. Gli indici di funzionalità erano tutti alterati, i reni non funzionavano più, aveva i globuli bianchi a 17 mila e iniziava a respirare a fatica. L’analisi del quadro clinico non lascia dubbi: in atto c’era una grave infezione“ – ha spiegato il dottor Ciccarelli di Villa dei Fiori, come rende noto Il Mattino.

“L’abbiamo sottoposta a tutti gli esami possibili, ecografia e tac all’addome, poi tac al torace dalla quale si è capito che il problema arrivava proprio dai polmoni. E’ morta di arresto cardiaco la giovane Alessia ma è chiaro che alla fine è sempre il cuore a cedere quando gli organi sono irrimediabilmente compromessi”.

Intanto i familiari della giovane hanno sporto denuncia, intenzionati a far luce sulla vicenda e a risalire ad eventuali responsabili del decesso: “Se ci sono responsabilità dovranno venire fuori. Se Alessia è morta per colpa dei medici vogliamo giustizia. Stava benissimo, bella, giovane e in buona salute. Devono dirci cosa è successo“.

Attualmente è stata aperta un’inchiesta per omicidio colposo mentre nella clinica napoletana dove la ragazza è stata operata è scattata un’ispezione. Un sogno trasformato in tragedia quello di Alessia che, come racconta un’amica “voleva sposarsi indossando un bel vestito scollato che mettesse in evidenza il suo nuovo decollete. Ha sempre avuto il complesso del seno piccolo. Non voleva sentire ragioni, non le importava di quello che dicevano gli altri. Nemmeno il suo fidanzato era d’accordo”.