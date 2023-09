Vergogna nel Napoletano: prete annuncia una messa in onore di Matteo Messina Denaro

Pochi giorni fa è morto Matteo Messina Denaro, l’ultimo padrino della mafia, catturato dopo anni di latitanza, autore di crimini efferati, compiuti senza mai manifestare un minimo di pentimento, eppure c’è ancora qualcuno che, in qualche modo, intende omaggiarlo: dopo l’esplosione del fenomeno Messina Denaro style seguito al suo arresto, in una chiesa di Casalnuovo è stata addirittura organizzata una messa in onore del boss defunto, poi giustamente annullata.

Vergogna a Casalnuovo: una messa per Matteo Messina Denaro

Un rito religioso annunciato sui social della Parrocchia Licignano – Maria SS. Annunziata, in memoria di Matteo Messina Denaro, che si sarebbe dovuto svolgere nella serata del 27 settembre. Qui il parroco avrebbe accolto la richiesta di un fedele organizzando la messa dedicata all’ex latitante.

Il post, tuttavia, avrebbe scatenato reazioni di disgusto da parte dei cittadini che non hanno esitato a segnalare l’episodio al deputato Francesco Emilio Borrelli e al conduttore radiofonico Gianni Simioli. Intervenendo alla trasmissione La Radiazza, il parroco ha confermato il tutto ma, dopo le proteste, ha deciso di annullare la funzione per “prudenza pastorale”.

“Il parroco ha spiegato l’iniziativa specificando che è un dovere di ogni cristiano pregare per tutti gli esseri umani, anche quelli più cattivi. Era stata richiesta da un fedele e lui ha acconsentito. Una cosa è pero pregare in privato, un’altra è organizzare eventi pubblici” – ha detto il deputato Borrelli.

“Abbiamo chiesto al Vescovo di intervenire con urgenza per stigmatizzare tale iniziativa e prendere una decisione forte su questa vicenda vergognosa che non fa onore alla chiesa. Sono state offese migliaia di vittime di mafia e camorra. Infatti in primis pubblicizzare una messa per un boss di mafia che ha causato la morte di tanti innocenti, compresi bambini, è a nostro avviso inaccettabile”.

“In secondo luogo non appaiono sulla pagina Facebook iniziative simili negli ultimi anni messe a favore delle vittime della criminalità o a favore delle forze dell’ordine o della magistratura. Troviamo il comportamento di questo prete inquietante, un esempio pessimo, un’apologia del male vergognosa. Chiediamo per questo che siano presi provvedimenti da parte della curia” – ha concluso.