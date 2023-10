Chi era e come è morto Mister Pella Pazzo: il tik toker napoletano si è spento a 40 anni

Si chiamava Lorenzo Della Femine, ma sui social era conosciuto come Mister Pella Pazzo, il tik toker napoletano morto nella serata di ieri all’età di 40 anni. Una perdita improvvisa che ha spezzato il cuore dei suoi familiari e dei suoi follower che, con dolore, hanno appreso la tragica notizia.

Morto Mister Pella Pazzo: chi era Lorenzo Della Femine

Originario di Casalnuovo, dove viveva con la moglie Susy e i loro 3 figli, Mister Pella Pazzo ha fatto la sua apparizione in TV nell’ambito di un’inchiesta sull’0ccupazione abusiva di immobili comunali. Già popolare sui social, spesso è stato criticato per il suo difficile passato, una vita che aveva accantonato per dedicarsi alla sua famiglia, aprendo un negozio di elettronica.

Con quasi 2 milioni di follower, il 40enne condivideva sui social i suoi momenti di vita quotidiana, divertendo gli utenti. Nell’ultimo periodo aveva parlato anche di alcuni problemi di salute, tra ricoveri ed accertamenti da effettuare, mostrandosi preoccupato. Di recente si era trattenuto in ospedale per una presunta labirintite.

Come è morto Mister Pella Pazzo: il malore poi la corsa in ospedale

Nella serata di ieri la notizia che ha sconvolto l’intera città di Napoli: il cuore di Mister Pella Pazzo ha smesso di battere. Stando a quanto emerso, il tik toker sarebbe stato stroncato da un malore improvviso, probabilmente un infarto, dopo aver avvertito un forte dolore al petto.

Pare che si trovasse nei pressi del suo palazzo, insieme ai suoi bambini, quando si sarebbe accasciato al suolo. Trasferito d’urgenza al pronto soccorso della clinica Villa dei Fiori di Acerra, avrebbe perso la vita poco dopo, rendendo inutili i tentativi di rianimazione.

Con l’ufficialità della tragedia in molti hanno condiviso sui social messaggi e omaggi al giovane Lorenzo, mostrandosi vicini al dolore dei suoi familiari, della sua Susy e dei suoi tre bambini.