Giornalista giapponese di fama mondiale incantato da Napoli: “Qui il cuore batte forte”

E’ un vero e proprio inno d’amore per la città di Napoli quello pubblicato sulle pagine di Afterhours da Yuko Fujita, un giornalista giapponese di grande fama che ha deciso di dedicare al capoluogo campano una sorta di rubrica, raccontando la sua recente esperienza di viaggio.

Fujita, il giornalista giapponese innamorato di Napoli

Direttore e firma di punta di affermate testate, come Afterhours e The Rake, Fujita ha racchiuso nel suo “diario di bordo” le emozioni vissute durante uno dei suoi ultimi soggiorni a Napoli, risalente alla scorsa estate, quando la città era tappezzata di azzurro per la vittoria dello scudetto.

“Quando sono a Napoli, passo spesso da piazza Vittoria ed è come se fossi attratto da un richiamo dalla forza profonda. Le conversazioni casuali che intrattengo con le persone durano a volte pochi secondi, a volte 10 o 15 minuti, e i loro volti sorridenti mi confortano molto“ – ha scritto il giornalista, come rende noto Il Corriere del Mezzogiorno.

Innamorato dell’Italia e soprattutto della città partenopea, Fujita ha esaltato l’eccellenza napoletana, passando in rassegna i colossi dell’imprenditoria e i “marchi profondamente napoletani” della sartoria Made in Italy o quelli della gastronomia locale come le antiche pizzerie.

Non da meno le meraviglie da ammirare in ogni angolo della città: dalla Riviera di Chiaia ai Quartieri Spagnoli passando per la Galleria Umberto I, il Gran Caffè Gambrinus, il Teatro San Carlo, il Castel dell’Ovo e tanto altro ancora.

“Con il cuore che batteva forte, all’inizio di giugno sono tornato a Napoli per la prima volta dopo tre anni e mezzo. Dopo poco più di un’ora di treno da Roma, sono arrivato alla Stazione Centrale di Napoli. L’armonia dei clacson dei taxi che aspettano i clienti in coda e l’atmosfera caotica creata dalla mescolanza disordinata di etnie diverse sono ancora presenti come sempre” – si legge in un altro estratto.

Si conclude così l’inizio di un racconto che proseguirà nelle prossime tre settimane, sulle pagine di Afterhours. Questa sorta di rubrica dedicata a Napoli, del resto, non fa altro che dare spazio ad una delle città più amate non solo da Fujita ma dagli stessi giapponesi che continuano a sceglierla per le loro vacanze estive ed invernali.