Ambasciatore USA a Napoli, si ferma e videochiama la moglie: “Guarda che bellezza”

Anche Jack Markell, il nuovo ambasciatore USA presso la Repubblica Italiana e di San Marino, è rimasto affascinato dalla città di Napoli, una delle tappe del suo recente viaggio italiano: ammaliato dal panorama mozzafiato, tra mare e Vesuvio, ma anche dalle eccellenze tecnologiche del capoluogo campano.

Jack Markell, l’ambasciatore USA incantato da Napoli

“Sono felice di essere a Napoli per la mia prima visita, sento molto l’importanza di costruire legami economici forti tra Italia e Usa, e con questa città abbiamo una lunga storia in comune” – ha detto dopo aver partecipato ad un incontro, ieri, all’Unione Industriale di Napoli.

Prima ancora era stato nel quartiere di San Giovanni a Teduccio per far visita alla Apple Academy del polo universitario Federico II sottolineando il “potenziale che ha il Sud per rendere ancora più forte i legami economici tra i nostri Paesi”.

Dal centro al lungomare, Markell ha raccontato all’Ansa di essere stato rapito dal panorama partenopeo, tanto da voler condividere quella visione da sogno con sua moglie: “Con la vista del lungomare, ho videochiamato mia moglie e girando il cellulare le ho mostrato le bellezze di Napoli e del Golfo“.

“Se Biden non fosse così impegnatto da presidente penso che gli piacerebbe fare l’ambasciatore in Italia” – ha continuato, esaltando ancora le meraviglie della nostra città, prima di cimentarsi in nuovi itinerari turistici. Pare che proprio oggi, infatti, sia in programma la visita alle Catacombe di San Gennaro e altri iconici luoghi partenopei.

“Buongiorno Napoli. Entusiasta per la mia prima visita in una città che riveste una grande importanza nella storica amicizia tra Stati Uniti e Italia“ – è il tweet diffuso su X (Twitter) accompagnato da una foto che lo ritrae con alle spalle il Vesuvio.