Salemme debutta con Natale in Casa Cupiello: “Omaggio al maestro”. Sarà anche a Napoli

Si è rivelata un successo la prima di Natale in Casa Cupiello, lo spettacolo teatrale diretto ed interpretato da Vincenzo Salemme che ha voluto rendere omaggio al grande Eduardo De Filippo, pronto a debuttare anche a Napoli, dal primo novembre, al Teatro Diana.

Salemme incanta a teatro con Natale in Casa Cupiello: tappa a Napoli

Sabato sera il Teatro Mancinelli di Orvieto ha registrato il tutto esaurito per la prima nazionale del capolavoro di Eduardo De Filippo, portato in scena dal noto attore e drammaturgo napoletano Vincenzo Salemme per celebrare uno dei più grandi autori teatrali del Novecento.

“Un omaggio al maestro dei maestri, un abbraccio al figlio Luca, una carezza a me stesso. Ecco cosa significa per me mettere in scena Natale in Casa Cupiello” – aveva dichiarato Salemme, attraverso i social, annunciando le tappe dello show.

Uno spettacolo che già alla prima data ha sorpreso il pubblico e che si prepara a fare tappa in tante altre città italiane. Le prossime date sono previste a Fermo (dal 25 ottobre), Senigallia (dal 28 ottobre), Napoli (dal primo novembre), Torino (dal 28 dicembre), Milano (dal 18 gennaio), Roma (dal 15 febbraio), Bologna (dal 14 marzo), Firenze (dal 21 marzo), Faenza (dal 26 marzo).

“Ieri sera al Teatro Mancinelli di Orvieto abbiamo aperto il sipario per la prima volta su Natale in Casa Cupiello, diretta e interpretata da me, dalle mie compagne e compagni di scena. Il pubblico ci ha accolto con molto affetto e non ci ha fatto pesare in alcun modo l’insidia di questa impresa che mi ha fatto tremare i polsi e il cuore“ – ha commentato Salemme subito dopo il debutto.

“Sono felice di essere riuscito, almeno ieri sera, a trasmettere al pubblico in sala la mia voglia di rendere omaggio a un grande uomo di teatro, a un suo capolavoro, a un’epoca durante la quale ho iniziato a muovere con entusiasmo e passione i primi passi nel mondo del teatro” – ha concluso.