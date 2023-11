Caffè e sfogliatelle gratis per chi ricicla bottiglie di plastica: l’iniziativa nel Napoletano

Prosegue l’iniziativa delle macchine Mangia-Plastica a Bacoli, in provincia di Napoli, che assicura ai cittadini che riciclano lattine in alluminio e bottiglie di plastica deliziosi omaggi: i punti accumulati, chiamati eco-bonus, consentono di ritirare gratuitamente vassoi di sfogliatelle direttamente dalla pasticceria Carraturo e concedersi un buon caffè napoletano.

Sfogliatelle e caffè gratis a chi ricicla bottiglie: l’iniziativa a Bacoli

“Sono tra le più buone di Napoli. Smaltisci bene le bottiglie di plastica, a Bacoli, e ritira gratuitamente le tue sfogliatelle alla pasticceria Carraturo. E’ una iniziativa che promuove la raccolta differenziata, basta fare correttamente lo smaltimento dei rifiuti, con le macchine mangia-plastica comunali. Le trovi in tutto il nostro Paese. Così, dalle bottiglie di plastica da gettare, nasce una gustosa opportunità” – ha sottolineato il sindaco Josi Gerardo Della Ragione.

Il meccanismo è semplice: basta inserire nell’apposito macchinario la bottiglia o la lattina da gettare via per ricevere l’eco-bonus ovvero uno scontrino il cui valore equivale al quantitativo di plastica immesso nell’impianto. Ad ogni materiale conferito il saldo personale aumenterà e potrà essere utilizzato presso gli esercenti convenzionati che aderiscono all’iniziativa. Una singola bottiglia (o lattina) vale un punto eco-bonus.

Tra i premi anche le bontà della tradizione culinaria partenopea: ogni 20 ecobonus si ha diritto ad una sfogliatella da Carraturo, ad ogni 30 invece è possibile affiancare al dolce, in versione riccia o frolla, anche un caffè.

“C’è chi, proprio stamane, con 200 eco-punti collezionati a Bacoli ha ritirato le sue 10 sfogliatelle a Porta Capuana. Perché fare la raccolta rifiuti con civiltà conviene. All’ambiente, alla diminuzione dei tributi ed anche al palato. Ringrazio la pasticceria Carraturo per aver accettato questa sfida” – ha continuato il primo cittadino.

“Siamo onorati che chi rappresenta la pasticceria napoletana dal 1837, abbia deciso di aderire alla rete virtuosa promossa nella nostra città. Aiutateci ad espandere la rete, aderite anche voi all’iniziativa, come cittadini, smaltendo bene, e come commercianti, imprenditori, offrendo benefici per i cittadini civili”.