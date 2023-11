Napoli domina ancora in TV, l’ultima puntata de I Bastardi di Pizzofalcone 4, trasmessa ieri, 13 novembre, ha vinto la gara degli ascolti, attestandosi come programma più visto della serata, battendo il Grande Fratello.

Boom di ascolti per l’ultima puntata de I Bastardi di Pizzofalcone 4

Il gran finale della popolare fiction ambientata a Napoli ha conquistato 3.815.000 spettatori, pari al 21,5% di share, superando di gran lunga il Grande Fratello che ha raccolto 2.653.000 spettatori con uno share del 19.6%.

Su Italia 1 Red Sparrow è stato visto da 1.201.000 spettatori (7.1%) e su Rai 2 Nessuno mi può giudicare ha registrato il 5.1% di share (968.000 spettatori). Su Rai 3 Indovina chi viene a cena segna 948.000 spettatori, Quarta Repubblica su Rete 4 ne totalizza, invece, 740.000.

La quarta stagione della serie, tratta dai romanzi dello scrittore Maurizio De Giovanni, si è rivelata ancora una volta un successo, riscuotendo grande seguito e picchi di ascolto ad ogni puntata trasmessa. A vestire i panni del protagonista, l’ispettore Lojacono, è Alessandro Gassman.

Il finale de I Bastardi di Pizzofalcone 4

Nell’ultimo episodio, intitolato Inganni, Poggiari a sorpresa fa perquisire il commissariato di Pizzofalcone alla ricerca di Lojacono il quale però riesce a nascondersi in tempo. Una sera, però, si presenta da lui per chiedergli di lasciargli campo libero per poter salvare sua figlia. Alla fine Marinella e il padre riescono a ricongiungersi.

Nel frattempo la squadra indaga sulla morte del sarto Nunzio Coppola, ritrovato morto dall’amico fraterno Vincenzo che risulterà essere l’assassino. Sul fronte privato Aragona scopre che Stefania è coinvolta in un traffico di cocaina e decide a malincuore di denunciare la ragazza e di lasciarla.

Alex e la Martone riprendono in considerazione l’idea di avere in futuro un bambino. Romano che, nel frattempo grazie al gruppo di supporto sta riprendendo in mano la sua vita, rimane spiazzato quando viene a conoscenza della gravidanza della moglie e così i due tornano insieme.

Giacomo Caruso in carcere parla al telefono con il suo avvocato: i due stanno tramando qualcosa contro Squillace e Lojacono. La squadra al completo sta festeggiando il ritorno alla normalità a casa di Lojacono quando alla porta viene fatto recapitare un pacco anonimo che viene aperto con preoccupazione dall’ispettore.