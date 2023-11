Meravigliosa Napoli, è tra le 100 città più belle al mondo: batte Messico e Baltimora

Napoli è tra le città migliori del mondo: a confermarlo è Resonance, consulente leader nell’ambito del turismo, che ha stilato la classifica delle 100 località più belle del globo, collocando tra queste anche la città partenopea.

Napoli tra le 100 città migliori al mondo: la classifica

Quella di Resonance è considerata la classifica annuale delle città più completa in assoluto, basata su una originale metodologia che combina le statistiche principali alle recensioni generate dagli utenti, fornendo una panoramica completa sulla qualità, la reputazione e l’identità competitiva di un luogo.

A guidare la classifica, conquistando la vetta del podio, è Londra, seguita subito dopo da Parigi e New York. Dal quarto posto in poi si susseguono Tokyo, Singapore, Dubai, San Francisco, Barcellona e Amsterdam. Chiude la Top 10 Seul.

Soltanto tre sono le città italiane entrate a far parte delle 100 località premiate da Resonance: si tratta di Roma, che si aggiudica l’undicesima posizione, affiancata da Milano (22esimo posto) e, infine, Napoli (69esima posizione).

“I tre millenni di esistenza della città la rendono una delle più antiche d’Europa, con i relativi strati di bellezza, conflitto e tradizione. Napoli si colloca tra le prime 5 a livello globale nella nostra sottocategoria Ambientazione esterna, sostenuta dal lungomare storico della città, dalle spiagge vicine e da spazi verdi tra parchi urbani e giardini pubblici segreti” – si legge nella descrizione della città partenopea.

“Napoli è anche al 5° posto per Siti e luoghi d’interesse: il suo secolare Duomo di Napoli rivaleggia con qualsiasi altro nella festa sensuale che è l’Italia. Come a Roma e Istanbul, passeggiando qui si rivela la storia dimenticata in ogni isolato. Nonostante la lunga associazione della città con la mafia, il turismo è raddoppiato negli ultimi dieci anni e la criminalità è diminuita drasticamente. Nuovi investimenti internazionali stanno finalmente raggiungendo una delle città più affascinanti del continente”.

Un ulteriore riconoscimento per Napoli, dunque, che conquista la prestigiosa classifica mondiale battendo altri luoghi da sogno del globo come Città del Messico (76esimo posto), Bogotà (81), New Orleans (86), Bucarest (87), Bilbao (99), Baltimora (100).