La donna più longeva della Campania compie 113 anni: “Il segreto? Mi faccio i fatti miei”

Festa a Sturno, in provincia di Avellino, per il compleanno di nonna Laurina: l’anziana ha compiuto ben 113 anni, confermando il suo primato di donna più longeva della Campania e seconda in Italia.

Nonna Laurina, la donna più longeva in Campania compie 113 anni

Si chiama Laura Lucia Sangenito ed è nata il 22 novembre del 1910 ma tutti in paese la chiamano zì Laurina: è lei la donna dei guinness che proprio ieri ha spento ben 113 candeline. Prima di lei, in Italia, c’è soltanto Claudia Baccarini, la supercentenaria di Faenza che ha compiuto la stessa età lo scorso ottobre.

Un anniversario da record che non poteva non essere festeggiato coinvolgendo gli affetti di nonna Laurina – figli, nipoti e pronipoti – ma anche l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Vito Di Leo, che come da tradizione ha voluto far recapitare presso l’abitazione della donna una targa celebrativa di questo grande traguardo.

“Il 22 novembre nonna Laurina, così come la chiamiamo amorevolmente, compie 113 anni. Una delegazione di amministratori, nel pomeriggio, si recherà a casa della nonnina per augurarle una lunga vita e per festeggiare, insieme ai familiari, l’importante traguardo raggiunto” – è il post diffuso ieri sui social dal primo cittadino.

Laurina ha più volte ricordato la sua giovinezza, passata a lavorare tra i campi e svolgendo il ruolo di levatrice. Una vita lunga ma non priva di sacrifici per la centenaria campana. A chi, invece, le chiede il segreto per vivere così a lungo, è solita rispondere con un sorriso divertito: “Mi sono sempre fatta i fatti miei”.

Nel corso di una vecchia intervista aveva dichiarato: “Non bevo vino, perciò tengo ancora la capa bona. Ho fatto tanti sacrifici ma sono contenta della mia vita. Se anche morissi subito, sarei contenta per quello che ho vissuto. Ringraziamo sempre Dio, quello che vuole Lui io faccio. Lui mi ha dato questi anni e io me li prendo”.

Aveva, inoltre, raccontato alcune delle sue abitudini più radicate: bere acqua dal rubinetto, mangiare pesce e verdura, pregare molto e ascoltare la Santa Messa in TV. Quanto agli altri programmi aveva confessato di non guardarli commentando: “Litigano solo e parlano solo di politica”.