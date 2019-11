Nonna Laurina compie 109 anni: è la donna più anziana della Campania

Irpinia terra della longevità: oggi Lucia Laura Sangenito compie 109 anni. Grande festa a Sturno, piccolo comune da poco più di tremila abitanti in provincia di Avellino. “Nonna Laurina”, così come la chiamano tutti, è vedova da nove anni e ha avuto due figli, Maria e Michele, due nipoti e tre pronipoti. Un paio di anni fa, a 107 anni, fu sottoposta ad Ariano Irpino ad un delicato intervento chirurgico che per quell’età rappresenta un record.

Nonna Laurina, è la donna più anziana della Campania, nata il 22 novembre del 1910, è stata intervistata dal quotidiano online Ottopagine: “Non bevo vino, perciò tengo ancora la capa bona- ha detto nonna Laurina – Ho fatto tanti sacrifici ma sono contenta della mia vita, se anche morissi subito, sarei contenta per quello che ho vissuto. Ringraziamo sempre Dio. Quello che vuole Lui, io faccio. Lui mi ha dato questi anni e io me li prendo“.

I suoi segreti? Beve acqua del rubinetto, mangia pesce e verdura e prega molto. Ascolta la santa messa in Tv e non ama altri programmi:”Litigano solo e parlano solo di politica“, racconta.

Il prossimo traguardo è quello dei 110 anni: “Quello che vuole Dio“, conclude nonna Laurina.

Auguri da tutta la redazione di vesuviolive.it.