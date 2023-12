Un po’ di Napoli a Sanremo, Geolier e altri big campani in gara: i nomi

Sono stati svelati i nomi dei cantanti che si sfideranno sul palco dell’Ariston in occasione del 74esimo Festival di Sanremo che si terrà dal 6 al 10 febbraio 2024: tra loro ci sono anche alcuni big campani come il giovane rapper Geolier.

Festival di Sanremo 2024: tra i cantanti Geolier e altri campani

Emanuele Palumbo, in arte Geolier, nato e cresciuto a Secondigliano, in soli pochi anni è diventato uno degli artisti più popolari della scena rap nazionale ed ora è pronto a varcare uno dei palchi più prestigiosi di sempre: quello di Sanremo in veste di concorrente. Ad annunciarlo è stato Amadeus, direttore artistico e conduttore dell’edizione 2024 del Festival della Canzone Italiana, che ha reso noti i nomi di tutti i big in gara.

Come lui, anche i The Kolors – gruppo composto da Antonio Stash Fiordispino, Alex Fiordispino e Dario Iaculli – porteranno l’eccellenza musicale campana all’Ariston, dopo aver raggiunto vette di ascolti record con il tormentone dell’estate Italodisco.

Gli altri artisti in gara sono: Fiorella Mannoia, Dargen D’Amico Emma, Fred De Palma, Angelina Mango, La Sad, Diodato, Il Tre, Renga e Nek, Sangiovanni, Alfa, Il Volo, Alessandra Amoroso, Gazzelle, Negramaro, Irama, Rose Villain, Mahmood, Loredana Bertè, Big Mama, Ghali, Annalisa, Mr Rain, Mannini, Ricchi e Poveri.

Annunciati anche i co-conduttori che, nel corso delle quattro serate, affiancheranno Amadeus nella conduzione: Marco Mengoni, Giorgia, Teresa Mannino, Lorella Cuccarini e, infine, per il gran finale è previsto il ritorno di Rosario Fiorello. Tra i super ospiti già confermati c’è Giovanni Allevi.