Torna la Carta Acquisti, oltre 450 euro da spendere in spesa e benzina: chi la riceverà

La Carta Dedicata a Te, la social card da destinare alla spesa voluta dal Governo, verrà prorogata con un aumento di fondi: di seguito la guida su chi può richiederla e quando sarà attivata.

Carta Dedicata a Te a dicembre per spesa e benzina: chi la riceverà

Il beneficio è destinato a tutti coloro che non sono riusciti ad usufruire della carta nei tempi previsti, saltando dunque i termini di attivazione scaduti lo scorso 15 settembre. Stavolta all’importo di 382,50 euro, finalizzato all’acquisto di generi alimentari di prima necessità, si aggiungono altri 77,20 euro da spendere anche per l’acquisto di benzina.

“Prorogati i termini per l’attivazione della Carta Dedicata a Te. Tutte quelle famiglie che non erano riuscite a ritirare la carta o a effettuare la prima transazione entro lo scorso 15 settembre, potranno attivare la card e disporre, dal 15 dicembre prossimo, di 382,50 euro, somma alla quale ora si aggiungono i 77,20 euro da destinare all’acquisto di beni alimentari o di carburante” – ha sottolineato il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, dopo la pubblicazione del decreto interministeriale Masaf-Mimit-Mef con il quale si potenzia lo strumento di circa 100 milioni, passando da 500 a 600 milioni di euro.

“La card è stata uno straordinario successo e l’efficacia della misura è dimostrata dai numeri. Su una platea di beneficiari pari a 1,3 milioni di famiglie, più di 100 mila nuclei non erano riusciti ad accedere alla misura nei tempi previsti. Per tale motivo il Governo Meloni è intervenuto riaprendo i termini per la prima attivazione delle carte, che dovrà essere fatta entro il 31 gennaio 2024“ – ha continuato.

Anche stavolta i beneficiari vengono individuati automaticamente dall’INPS e dai Comuni che comunicheranno agli interessati l’assegnazione del beneficio. La carta sarà, poi, ritirata personalmente dal beneficiario nell’ufficio postale più vicino. Il primo pagamento con la card, che vale come attivazione, dovrà essere necessariamente effettuato entro il 31 gennaio 2024. Per i possessori di Dedicata a Te gli esercizi aderenti all’iniziativa riservano anche sconti e offerte.