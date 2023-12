Arriva il bike sharing a Torre del Greco: 55 bici elettriche per la svolta green

La Giunta Comunale ha approvato il progetto di bike sharing proposto dalla società Vaimoo di Mola di Bari, che porterà le bici elettriche condivise anche a Torre del Greco: si parte con 55 mezzi ed 11 stazioni di sosta su tutto il territorio comunale.

Arriva il bike sharing a Torre del Greco

Una svolta verde che porterà nella città del corallo un servizio da anni attivo, con successo, in tantissime città del mondo: l’amministrazione ha approvato la proposta della società pugliese Vaimoo, che porterà in città 55 biciclette elettriche ed 11 stazioni di sosta nei punti chiave del territorio cittadino.

Vaimoo , società insignita nel 2021 del prestigioso riconoscimento internazionale del CES Innovation Award a Las Vegas, offre i suoi servizi in tante città europee come Cambridge, Berlino e Dusseldorf ma anche in contesti più vicini ai “vizi e virtù” del vesuviano, come Bari, Cosenza e la Costiera Amalfitana. Il progetto sarà avviato in via sperimentale ed a costo zero per le casse comunali: in base all’andamento del servizio, la società potrebbe aumentare o diminuire i mezzi a disposizione dei torresi.

Bike sharing: come funziona

Il servizio prevede la possibilità di noleggiare, attraverso un’app, una bici elettrica in una delle stazioni di sosta che saranno installate sul territorio. Al momento, le zone individuate sono quelle di maggiore interscambio con le ferrovie, il centro cittadino ed i parcheggi, ma anche luoghi di grande transito di persone come S.Antonio e la Litoranea. In base alle indicazioni dell’amministrazione comunale, tali punti di interscambio potrebbero poi essere rivisti e modificati.

L’utente, scaricando l’applicazione sul cellulare, ha la possibilità di visionare le bici disponibili ed il livello di ricarica: collegando un metodo di pagamento (il servizio avrà una tariffa in linea con il mercato nazionale e la possibilità di abbonamenti) è possibile noleggiare il mezzo che può essere successivamente depositato anche in un altro punto di ricarica tra quelli indicati sulla mappa.

Le biciclette proposte dalla Vaimoo saranno 100% made in Italy e costruite con materiale sostenibile ed a basso impatto ambientale. Attraverso l’app, sarà possibile anche ottenere i dati elaborati che evidenzieranno i vantaggi ambientali dell’utilizzo del servizio ed il risparmio di CO2 immessa nell’ambiente.