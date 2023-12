Tutti pazzi della Mozzarella di Bufala campana: è tra i 3 formaggi più buoni del mondo

Tra le Regioni maggiormente premiate da Taste Atlas, tra le più celebri guide della scena food, spicca la Campania che oltre a figurare tra le 100 cucine migliori del mondo conquista anche il podio dei formaggi più buoni a livello globale con l’inimitabile mozzarella di bufala.

Taste Atlas, mozzarella bufala tra i formaggi più buoni al mondo

La celebre piattaforma, sulla base di 1.378 formaggi catalogati e 36.551 valutazioni degli utenti registrate, ha individuato le pietanze casearie che hanno ottenuto il miglior punteggio, passando in rassegna le più svariate specialità del mondo.

Con un podio tutto italiano, la mozzarella di bufala campana conquista il secondo posto, preceduta soltanto dal Parmigiano Reggiano e seguita dallo stracchino di Crescenza. Quarto e quinto posto per Grecia e Portogallo con Graviera Naxou e Queijo Serra de Estrela.

Al quinto posto ancora un’eccellenza italiana, la Burrata, mentre a chiudere la Top 10, in ordine, sono Sant’Andrea (Francia), Reblochon (Francia), Pljevaljski Signore (Montenegro) e Monte d’Oro (Francia). Il formaggio Grana Padano occupa l’undicesima posizione.

“Sebbene ci siano molte mozzarelle di bufala prodotte con una combinazione di latte di bufala e di mucca, per essere etichettate come tali, la genuina mozzarella di bufala campana deve essere prodotta con latte di bufala nazionale al 100% e prodotta in Campania o nel vicino Lazio, in Puglia. e Molise” – si legge nella descrizione fornita da Taste Atlas.

“Il latte di bufala è noto per essere più ricco di calcio e proteine mentre più basso di colesterolo, il che rende questa mozzarella particolarmente pregiata e ricercata. La mozzarella di bufala viene sempre confezionata in salamoia; ha un sapore delicato ma leggermente acidulo e si sposa bene con vari antipasti italiani, soprattutto con classici come l’insalata caprese”.