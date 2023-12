EAV, treno fermo per probabile suicidio – Immagine di repertorio

Potrebbe esserci un gesto estremo, forse un suicidio, alla base del dramma avvenuto in queste ultime ore nel Napoletano: stando a quanto annunciato dall’EAV, il treno delle 13:30 proveniente da Sarno ha dovuto interrompere la sua corsa tra le stazioni di San Giuseppe e Terzigno per la presenza sui binari di un uomo.

EAV, treno Sarno fermo per uomo sui binari: “Forse un suicidio”

Il convoglio giunto da Sarno, sulla linea in prossimità del passaggio a livello di Casilli, ha arrestato la sua corsa a causa “di un probabile gesto suicida da parte di un uomo apparentemente di circa 40 anni”. Questo è quanto comunicato dall’EAV che ha aggiornato i passeggeri sui motivi che avrebbero causato il blocco della circolazione.

Si è resa, così, necessaria l’interruzione del servizio nella tratta tra le stazioni di San Giuseppe e Terzigno per consentire alle forze dell’ordine, giunte sul posto, di avviare i rilievi del caso e ricostruire la dinamica della vicenda. In più il passaggio è stato liberato per permettere al personale sanitario di fornire assistenza alla vittima.

“Nonostante l’intervento di frenatura rapida, l’uomo è stato investito. Seguiranno aggiornamenti” – si evidenzia nella nota diffusa dall’EAV. Al momento non si conoscono le circostanze dell’accaduto, non è escluso, però, che potrebbe trattarsi di un tentativo di suicidio.

Come chiedere aiuto

Chiunque può avere pensieri di suicidio, la cosa fondamentale è non sottovalutarli né fingere di non averli. Anche se spesso si fa fatica a vedere una via d’uscita rispetto a problemi che ci sembrano insormontabili, tutto può risolversi chiedendo aiuto ai propri familiari e amici o affidandosi agli esperti di Telefono Amico e agli psicologi delle Asl della Regione Campania.